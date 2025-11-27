USA: Nu är det nästan bara boomers som stöttar Israel

Amerikanska väljares sympati för Israel har fallit till den lägsta nivå som uppmätts.

Enligt en färsk mätning från Big Data Poll står nu nästan lika många på Palestinas sida som på Israels – och den största gruppen säger sig inte sympatisera med någon av parterna.

I undersökningen, där 2.005 registrerade väljare intervjuats, svarar 29,1 procent att deras sympatier ligger hos Israel, medan 21,4 procent uppger att de sympatiserar mer med palestinierna. Den största andelen, 29,9 procent, svarar att de inte sympatiserar med någon sida i konflikten.

Mätningen visar också en kraftig förskjutning jämfört med tiden direkt efter den 7 oktober 2023. Då steg sympatin för Israel till 54 procent. Sedan dess har stödet minskat i takt med att dödssiffrorna i Gaza ökat, och den tidigare tabubelagda diskussionen om USA:s villkorslösa stöd till Israel och den israeliska kontrollen över politikerna till slut börjat ta fart.

Splittringen är tydlig mellan olika väljargrupper. Bland republikaner sympatiserar 47,1 procent med Israel, men 25,4 procent svarar "ingen av dem". Bland yngre republikaner (18–29 år) uppger dock fler (33,4 procent) att de sympatiserar med Palestina än med Israel (27,9 procent).

Bland 25–29-åringar som identifierar sig som "America First" är det hela 40,8 procent som sympatiserar mer med palestinierna och 24,5 procent som sympatiserar mer med Israel.

Inget demokratiskt väljarsegment uppvisar i dag en majoritet som stödjer Israel, och bland oberoende väljare säger 36,0 procent att de inte sympatiserar med någon av sidorna.

Big Data Polls chef Rich Baris konstaterar att stödet är koncentrerat till äldre republikanska väljare:

– Den enda tydliga väljargrupp som fortfarande har en majoritet som sympatiserar med Israel är republikanska väljare över 50 år.

Han pekar också på generationsskiftet inom partiet:

– Republikanska partiet identifierar sig allt mer med America First, en utveckling som också drivs av yngre väljare som tar del av nyheter på andra sätt, och de stödjer inte det de sett i Gaza.

Synen på Israels krigföring i Gaza är också djupt splittrad. En pluralitet på 38,4 procent anser att "det som Israel har gjort i Gaza utgör folkmord". 29,0 procent håller inte med, och 32,6 procent är osäkra. Bland republikanska väljare i åldern 18–29 anser 43,5 procent att det handlar om folkmord, mot 36,2 procent som säger nej.

Bland unga America First-republikaner är siffran ännu högre: 52,9 procent anser att Israels agerande är folkmord, medan 29,2 procent säger nej.