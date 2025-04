"USA:s glidtur på den globala räkmackan är på väg mot ett brutalt slut"

I en intervju med ädelmetallsajten Kitco beskriver Peter Schiff hur Trump-administrationens tullpolitik, den skenande skuldsättningen och ett växande globalt missnöje med dollarn nu samverkar i en perfekt storm – med historiskt stigande guldpris som en av de första effekterna.

– Jag trodde det skulle krävas en extern dollar­kris för att få allt i rullning. Men vi gjorde det mot oss själva. Vi spräckte vår egen bubbla, säger Schiff i intervjun.

Guldpriset har stigit med närmare 700 dollar sedan årsskiftet och närmade sig under annandagens morgon rekordnivån 3.400 dollar per uns (drygt 1.050 kronor per gram, FT:s anm). Under veckan ökade priset med nästan 7 procent.

– Det här är en acceleration. Bara de senaste tre dagarna har guldet gått upp över 250 dollar. Och ändå är det fortfarande nästan ingen som köper, förutom centralbankerna, säger Schiff.

Enligt honom har just dessa centralbanker under lång tid tyst reducerat sin dollarexponering och ersatt med fysiskt guld – i väntan på ett nytt monetärt paradigm.

– De förbereder sig för en värld där dollarn inte längre är reservvaluta. Vad ersätter man den med? Det självklara svaret är guld.

Men trots det kraftiga guldrallyt rekommenderar Schiff småsparare att vänta med att köpa fysiskt guld. Istället lyfter han fram gruvbolagen som extremt undervärderade.

– Guldaktier är undervärderade på historisk nivå. Centralbankerna köper inte aktier i gruvbolag – de köper guldet som bolagen bryter. Och bolagens kostnader, särskilt olja, har aldrig varit så låga i förhållande till guldet. Deras vinster kommer explodera.

"Trump spräckte USA-bubblan"

Samtidigt är det handelskriget mellan USA och Kina som driver på marknadsoron. I veckan införde Donald Trump 145 procents tullar på kinesiska varor, vilket Kina snabbt svarade på med egna tullar på 125 procent. Peking kallar USA:s agerande för "ekonomisk utpressning".

Peter Schiff är skoningslös i sin kritik av tullarna – och menar att Trump har fullständigt missförstått hur världsekonomin fungerar.

– Han tittade på våra stora handelsunderskott och trodde att det berodde på att utlänningar lurade oss. Men det är inte någon som lurar oss. I själva verket beror handelsunderskotten på att vi har lånat för mycket, och levt över våra tillgångar i årtionden.

USA:s överkonsumtion, finansierad av utländska lån och försäljning av tillgångar i form av nyskapade dollar, har länge varit möjlig tack vare andra länders villighet att hålla USA flytande genom att acceptera dollarn som reservvaluta oavsett hur många dollar USA skapar, enligt Schiff. Och när Trump nu försöker ”bryta beroendet” som han tror att Kina har av USA, så får det motsatt effekt.

– Det är vi som är beroende – inte Kina. Det är lätt att ersätta en kundbas med en annan. Vem som helst kan konsumera. Det svåra är att producera. Och produktionen har vi överlåtit till andra.

"Festen är slut"

Schiff menar att den verkliga krisen handlar om förtroendet för den amerikanska valutan – och förmågan att fortsätta skuldsätta sig utan konsekvenser. Med en statsskuld som passerat 34 biljoner dollar, finns ingen väg tillbaka.

– Vi har levt på världens bekostnad. Vi har fått låga räntor, låg inflation och högre aktiepriser tack vare utländskt kapital. Men om vi nu försöker kapa det bandet – då tar festen slut.

Samtidigt faller både dollar, amerikanska statsobligationer och börsen – tre tillgångar som traditionellt brukar röra sig åt olika håll. Det ser Schiff som ett illavarslande tecken.

– Det klassiska "flight to safety"-mönstret håller på att bryta ihop. Investerare börjar förstå att det inte längre finns någon säker hamn i USA.

Att guld stiger så kraftigt är för Schiff ett bevis på att verkligheten hunnit ifatt ett system som länge vilat på konstgjord andning. Han citerar sig själv från ett nyligen skrivet inlägg på X:

"Amerikanska dollar, obligationer och aktier dödas på ett bräde. USA:s glidtur på den globala räkmackan är på väg mot ett brutalt slut."

I've never seen such a mass selloff of U.S. assets. The U.S. dollar, bonds, and stocks are all getting killed. I can't remember when the dollar lost 3.5% against the Swiss franc in one day. America's ride on the global gravy train is about to come to a screeching halt. Buckle up.

— Peter Schiff (@PeterSchiff) April 10, 2025