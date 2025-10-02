Varannan pitbullägare har dömts för brott

– Man köper hunden av fel anledning, säger Robert Lindström, polisiär besiktningsman av hundar, till Uppdrag granskning.

I underlaget, som omfattar lagföringar 2004–2023 för ägare registrerade 2024, framgår att cirka 48 procent av pitbullägarna och omkring 42 procent av ägarna till american bully har dömts för brott. För amstaff, amerikansk bulldog och dogo argentino ligger andelarna runt en tredjedel.

Bland de vanligaste raserna ligger jämförelsevis ägare till labrador och golden retriever på 7 procent, schäfer på cirka 15 procent, jack russell terrier 10 procent och jämthund 14 procent.

Tittar man enbart på våldsbrott är skillnaderna ännu större. Andelen pitbullägare som fällts för våldsbrott är enligt granskningen 13 gånger högre än bland labrador- och golden retriever-ägare.

En dömd ägare till en american bully beskriver dubbla användningsområden för djuren.

– Oftast är det gäng som vill ha status. De ska se tuffa ut, säger han till Uppdrag granskning.

Sirkku Sarenbo, universitetslektor vid Linnéuniversitetet, pekar på att vissa raser lockar fel sorts ägare.

– Tyvärr är det så att de också drar till sig till kriminella personer som använder hundar för fel syften.

Urval: Andel lagförda hundägare 2004 t.o.m. 2023, av registrerade ägare 2024

Kamphundar:

Pitbullterrier 48%

American bully 42%

Dogo argentino 36%

American staffordshire terrier 36%

Sarplaninac 35%

Kavkazskaja ovtjarka 35%

Amerikansk bulldog 35%

Boerboel 27%

American wolfdog 24%

Bullmastiff 15%

Fem vanligaste hundraserna:

Labrador retriever 7%

Golden retriever 7%

Schäfer 15%

Jack russell terrier 10%

Jämthund 14%

Undersökningen har gjorts av Brå på uppdrag av Uppdrag granskning.