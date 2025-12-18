Tusentals arga bönder blockerar EU:s högkvarter

Traktorer samlades vid EU:s Europa-byggnad, där ledarna för EU:s 27 medlemsländer möttes för att diskutera om avtalet ska ändras eller skjutas upp.

En parallell demonstration hölls vid Place Luxembourg, nära Europaparlamentet.

– Det vi ber om är att kunna leva på vårt arbete, och vi är emot Mercosur eftersom om vi importerar kött och produkter från utlandet där de inte respekterar samma regler, så är det inte normalt, säger en bonde till Euronews.

EU:s avtal med Mercosur ska enligt planen ta bort tullar på nästan alla varor som handlas mellan EU och fem Mercosur-länder – Brasilien, Argentina, Uruguay, Paraguay och Bolivia – under en 15-årsperiod. Motståndet har vuxit, och riktas mot att avtalet kan slå mot EU:s jordbruk och urholka miljökrav.

Italien signalerade på onsdagen att landet ansluter sig till den franskledda oppositionen. Premiärminister Giorgia Meloni sade i parlamentet att ett undertecknande skulle vara för tidigt och att Italien vill ha tillräckliga ömsesidiga garantier för sin jordbrukssektor innan landet kan säga ja.

NOW - Farmers and police clash in front of the EU headquarters.pic.twitter.com/R2NJYQsfBa — Disclose.tv (@disclosetv) December 18, 2025

Frankrikes president Emmanuel Macron höll fast vid sitt nej inför toppmötet och efterlyste nya förhandlingar i januari.

– Vi är inte redo. Det går inte ihop, sade han.

– Det här avtalet kan inte undertecknas.

Enligt Euronews ger Italiens hållning Frankrike tillräckligt stöd för att kunna stoppa EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyens planerade undertecknande i helgen, eftersom hon behöver stöd från minst två tredjedelar av EU-länderna för att gå vidare.

Förhandlingarna om avtalet har pågått i hela 25 år. Om det ratificeras uppges det omfatta en marknad på 780 miljoner människor och omkring en fjärdedel av världens samlade BNP.

Tysklands förbundskansler Friedrich Merz varnade inför mötet för att en försening eller ett avhopp kan skada EU:s trovärdighet i den globala handelspolitiken.

– Om Europeiska unionen vill förbli trovärdig i den globala handelspolitiken måste beslut fattas nu, sade han.

Trots att en uppskjutning bedöms som sannolik är planen fortfarande att Ursula von der Leyen och Europeiska rådets ordförande António Costa ska resa till Brasilien i helgen för att skriva under. Brasiliens president Luiz Inácio Lula da Silva har drivit på för en snabb uppgörelse och sade att lördagen blir avgörande.

– Om vi inte gör det nu kommer Brasilien inte att göra fler avtal så länge jag är president, säger Lula, och tillägger att pakten ska försvara multilateralismen när USA:s president Donald Trump driver en mer ensidig linje.