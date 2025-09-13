Ytterligare nio miljarder till Ukraina

– Sverige ökar nu det militära stödet till Ukraina för att sätta hårdare tryck på Ryssland. Fler Archers, drönare och mer ammunition kommer göra nytta på slagfältet. Europas rätt till fred och frihet ska försvaras, säger försvarsminister Pål Jonson under en pressträff.

Paketet omfattar bland annat 18 Archerpjäser, långräckviddiga drönare, kustradarsystem och utrustning för det svenska luftvärnssystemet Tridon. Värdet fördelas på 3,6 miljarder för artilleri, 2,1 miljarder för marina system och 3,5 miljarder för luftförsvar och rymd.

Regeringen framhåller att fokus nu ligger på upphandling av nytillverkad materiel från den svenska försvarsindustrin, eftersom Försvarsmakten har mindre möjlighet att avvara eget material.

Samtidigt föreslår regeringen en förstärkt ekonomisk ram i budgetpropositionen för 2026. Det militära stödet till Ukraina ska uppgå till 40 miljarder kronor både 2026 och 2027.

Det civila biståndet ska öka till minst 10 miljarder kronor per år 2026–2027 och 10,5 miljarder 2028.

Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.