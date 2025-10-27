15-åringens "hjärtskärande" tal om invandringen: "Känner mig otryggare än någonsin"

– Som ung, särskilt som ung tjej, känner jag mig mer otrygg nu än någonsin. Efter några läskiga händelser kan jag inte ens gå ensam till bussen längre, säger McKenna i talet, som hölls på en invandringskritisk demonstration.

– Jag är här för att ge mitt perspektiv på asylcentren och de oprövade migranter som flyttar in i vår stad, förklarar hon.

Talet hölls efter oroligheter i Dublin kopplade till ett uppmärksammat våldtäktsfall vid asylhotellet CityWest. Nu får klippet stor spridning på nätet. "Hjärtskärande", skriver en användare på X som sprider klippet, och talet används nu för att belysa hur barn i Europa fortsätter att drabbas av politikernas invandringsprojekt.

Kaiden berättar i sitt tal att en förälder numera måste följa henne till busshållplatsen varje morgon.

15 year old Irish girl and champion boxer Kaiden McKenna speaks about feeling unsafe in her own community because of strange foreign men.

– Varje morgon måste någon av dem följa mig till bussen, antingen min mamma direkt efter ett nattskift eller min pappa när han slitit min bror ur sängen, säger hon.

Hon säger också att hon inte längre vågar jogga ensam.

– Det är oacceptabelt att jag måste ge mig ut och springa med mamma några meter bakom mig i bilen för att det är otryggt. Det kommer bara att bli värre om det blir fler asylcenter i Blaney, varnar hon.

– Jag längtar efter frihet, säger Kaiden och avslutar med en öppen fråga:

– Vem ser efter mig?