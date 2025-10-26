Ålen tillbaka på Västkusten igen

Publicerad 26 oktober 2025 kl 22.49

Inrikes. För första gången sedan ålfisket stoppades längs Västkusten 2012 har forskare undersökt effekten av förbudet. Resultatet visar en tydlig uppgång i antalet ålar i flera kustområden, rapporterar P4 Väst.

Provfiske i bland annat Fjällbacka och Stenungsund visar att beståndet har vuxit markant, rapporterar P4 Väst.

– Vår analys tyder ju på att mängden blankål som är redo att vandra till Sargassohavet har ungefär fördubblats sedan fiskestoppet trädde i kraft 2012, säger forskaren Torbjörn Säterberg till radion.

Han betonar dock att ålens situation fortfarande är kritisk.

– Mängden ung ål som vandrar in i Europa är ju på rekordlåga nivåer, så det kan man verkligen inte säga. Vad studien visar är att en lokal åtgärd får lokala positiva effekter.

