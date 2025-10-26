Ålen tillbaka på Västkusten igen

Provfiske i bland annat Fjällbacka och Stenungsund visar att beståndet har vuxit markant, rapporterar P4 Väst.

– Vår analys tyder ju på att mängden blankål som är redo att vandra till Sargassohavet har ungefär fördubblats sedan fiskestoppet trädde i kraft 2012, säger forskaren Torbjörn Säterberg till radion.

Han betonar dock att ålens situation fortfarande är kritisk.

– Mängden ung ål som vandrar in i Europa är ju på rekordlåga nivåer, så det kan man verkligen inte säga. Vad studien visar är att en lokal åtgärd får lokala positiva effekter.