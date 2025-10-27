"Rent korrupt": S anmäler regeringens "mutpengar" till Somalia

Enligt S-toppen Morgan Johansson rör det sig om "ett rent korrupt upplägg" från Tidöregeringens sida.

– Vi kommer att behöva titta på det här under dagen och veckan och få ut en KU-anmälan. Det här går långt över alla gränser som en regering ska befatta sig med. Det är ett rent korrupt upplägg, säger Johansson til Ekot.

Han fortsätter:

– Om det har gått pengar direkt från den svenska regeringen för att finansiera tre tjänstemän i den somaliska premiärministerns kansli med löner på över 100.000 i månaden, och man inte riktigt kan klara ut vad de egentligen gör, då är det ju inte något annat att rena mutpengar. Och då ska man komma ihåg att det här är ett av världens mest korrupta länder, Somalia.

Frågan om pengarna trots allt leder till att Somalia tar emot personer som begått allvarliga brott i Sverige avfärdar Johansson.

– Ja men det är ju ett slags resonemang om att ändamålet helgar medlen. Det vill säga att man ska använda vilka korrupta metoder som helst för att uppnå ett mål.