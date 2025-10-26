Man skjuten till döds utanför Klippan – jägare tros ha avvikit från platsen

En man i 55-årsåldern har avlidit efter att han påträffats skottskadad i en skog utanför Klippan i Skåne under söndagen. Han hade gått ut för att utfordra djuren.

Det råder oklarheter kring dödsfallet, polisen undersöker bland annat om det kan ha varit en självförvållad olycka eller om det skett i samband med den jakt som pågår i området.

– En hypotes är att han blivit skjuten av en jägare, men vi kan inte med säkerhet veta detta, säger Evelina Olsson på polisen i ett uttalande.

Mannen har haft ett vapen med sig och ytterligare en teori polisen undersöker är om det kan röra sig om en självförvållad olycka.

Flera vapen har beslagtagits och kriminaltekniker är klara på platsen. Polisen uppger sig snart veta vilket vapen som har orsakat dödsfallet, men det kan dröja några dagar.

Polisen söker nu efter de personer som deltagit i jakten och håller förhör med flera jaktlag.

Enligt polisen rör det sig om en samjakt över flera angränsande områden, vilket försvårar arbetet. Den så kallade samjakten ska ha pågått över flera angränsande områden, vilket gör att många jägare måste höras.

Det är inte första gången som jägare skjuter människor i Sverige på senare år.

År 2018 sköts 75-årige Olle Rosdahl med flit under en joggingtur – även det utanför Klippan. En norsk jägare åtalades för mordförsök men friades från det, och dömdes i stället för grovt vållande till kroppsskada och grovt jaktbrott.

I ett annat fall, under älgjakten i Hedemora 2022, sköts en man i sitt eget hem av en inkompetent jägare i 80-årsåldern. Även där rubricerades brottet som grovt vållande till kroppsskada.