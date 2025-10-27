Förföljdes i 20 minuter före våldtäkten

Publicerad 27 oktober 2025 kl 09.48

Inrikes. En ung kvinna utsattes på fredagskvällen för en misstänkt överfallsvåldtäkt i Pildammsparken i centrala Malmö. Enligt uppgifter till Aftonbladet. ska hon ha känt sig förföljd i omkring 20 minuter innan överfallet. Gärningsmannen är ännu på fri fot – men polisen väljer att inte gå ut med signalementet.

Händelsen inträffade vid 19-tiden. Kvinnan ringde själv 112 men samtalet bröts och patruller lyckades inte hitta henne i tid.

Hon fördes senare till sjukhus för kontroll. Delar av parken spärrades av medan tekniker arbetade på platsen.

Polisen har reagerat på att våldtäkten skedde så tidigt på kvällen.

– Det är ett risktagande från gärningspersonen. Vid den tidpunkten är det många hundrastare och motionärer ute i parken, säger Sara Andersson, presstalesperson vid polisen, till Aftonbladet.

Polisen uppger att man inte har kommit i kontakt med några vittnen till händelsen och vädjar om övervakningsmaterial från området, även från tiden före det att kvinnan gick in i parken.

Enligt Aftonbladets uppgifter har blod som inte tillhör kvinnan hittats på brottsplatsen. Polisen kommenterar inte den uppgiften men fortsätter den tekniska och analytiska delen av utredningen.

Kvinnan har förhörts och ett signalement på gärningsmannen har tagits upp, men polisen vill inte gå ut med det.

