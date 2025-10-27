Tidögåvan till somaliska regeringens släktingar: Fem miljoner kronor

I början av oktober avslöjade Ekot att Tidöregeringen styrt om 100 miljoner kronor ur biståndsbudgeten till projekt i Somalia. I utbyte ska Somalia ta tillbaka tvångsutvisade medborgare.

Enligt Tidöavtalet skulle regeringen villkora bistånd till länder som vägrar ta emot sina egna medborgare. Men istället tycks man ha satsat på att dela ut ännu mer pengar för att försöka nå sitt mål.

DN avslöjar nu ännu ett hemligt upplägg som rör bistånd till Somalia kopplad till utvisningar. Regeringen har via FN-organet IOM betalat ut 517.400 dollar – cirka fem miljoner kronor – för att öka återvändandet till Somalia. Pengarna finansierar tre tjänster i det somaliska regeringskansliet, enligt DN.

Lönerna ska ligga på över 100.000 kronor i månaden och mottagarna uppges vara släktingar till premiärministerns krets som handplockats för tjänsterna, enligt DN.

Beslutet togs den 3 april och undertecknades av migrationsminister Johan Forssell (M). Upplägget ligger utanför biståndsbudgeten och pengarna går via IOM Somalia till det somaliska regeringskansliet.

När DN först begärde ut underlaget uppgavs akten vara tom. Några dagar senare lämnades dokument ut – i stort sett helt maskerade med hänvisning till utrikessekretess.

Regeringen har tidigare förnekat att svenskt bistånd skulle gå direkt till den somaliska staten.

– Våra pengar går inte, och kommer inte att gå, till den somaliska staten, sa biståndsminister Benjamin Dousa (M) nyligen i SVT:s Morgonstudion.

I ett skriftligt uttalande bekräftar Johan Forssell att utbetalningen har skett från Justitiedepartementet för att öka återvändandet.

”För den moderatledda regeringen är det prioriterat att öka återvändandet, och vi använder alla relevanta verktyg för att åstadkomma det”, skriver han.

Enligt ministern planerar och genomför IOM arbetet enligt sina egna riktlinjer och återrapporterar till Sverige. Det finns, uppger Forssell, inga indikationer på felaktig hantering.

Trots alla miljoner kronor som betalats ut – enligt kritikerna rena mutor – tog Somalia endast emot 28 tvångsutvisade medborgare från Sverige under hela 2024.