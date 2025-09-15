190.000 nya väljare nästa val

Sedan 2018 har ökningen varit särskilt tydlig bland äldre väljare och förstagångsväljare.

Bland de som är 80 år eller äldre har andelen stigit från cirka 7,5 procent till strax över 9 procent. För förstagångsväljarna har andelen ökat från omkring 6 procent till 6,5 procent.

År 2024 delades det ut ungefär 49.000 svenska medborgarskap till personer som var 18 år och äldre.

Ungefär varannan av alla utrikesfödda sympatiserar med Socialdemokraterna, enligt SCB.

I valen till kommun- och regionfullmäktige får även utländska medborgare rösta och i den gruppen beräknas antalet röstberättigade till drygt 590.000 personer.