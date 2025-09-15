© FT BILD
SVERIGE VÄXER: År 2024 delades det ut ungefär 49.000 svenska medborgarskap till personer som var 18 år och äldre.

190.000 nya väljare nästa val

Publicerad 15 september 2025 kl 10.50

Inrikes. Inför riksdagsvalet 2026 väntas rekordmånga gå till valurnorna. Enligt Statistiska centralbyrån kommer 190.000 fler personer att rösta jämfört med valet innan, skriver TT.

Dela artikeln

Sedan 2018 har ökningen varit särskilt tydlig bland äldre väljare och förstagångsväljare.

Bland de som är 80 år eller äldre har andelen stigit från cirka 7,5 procent till strax över 9 procent. För förstagångsväljarna har andelen ökat från omkring 6 procent till 6,5 procent.

År 2024 delades det ut ungefär 49.000 svenska medborgarskap till personer som var 18 år och äldre.

Ungefär varannan av alla utrikesfödda sympatiserar med Socialdemokraterna, enligt SCB.

I valen till kommun- och regionfullmäktige får även utländska medborgare rösta och i den gruppen beräknas antalet röstberättigade till drygt 590.000 personer.

Läs Lärarförbundets hemliga anti-SD-dokument

Hela dokumentet här. Alla metoder Lärarförbundet använder för att jaga iväg sverigedemokrater.0 Plus

Miljoner såg hennes brandtal mot befolkningsbytet

"Våra eliter har förklarat krig mot oss". Det är hög tid att vi slår tillbaka, sade Eva Vlaardingerbroek.0 Plus

Studie: Vanlig Alvedon ändrar din personlighet

Ökad riskbenägenhet, lägre empati... Nu slår forskarna larm om vanliga värktabletternas okända effekter.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Tvättstugor håller på att försvinna

Avskaffas – som sopnedkast, brevinkast och andra bekvämligheter. Forskarens förklaring: "Folk vill tvätta hemma".0 

Ekonominyheter

Sänkt matmoms kan gå till ökad vinst istället för sänkta priser

"Inte säkert" att priserna sänks när konkurrensen är bristfällig.. Den varningen kommer nu från Polen, som testat sänkt matmoms.0 

10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen
11:17 Arbetslösheten ökar snabbt

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.