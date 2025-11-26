© FT BILD/ARKIV
 

37 procent invandrare i kommunala hyreshus

Publicerad 26 november 2025 kl 08.36

Inrikes. En kartläggning på Henrik Jönssons nya mediekanal 100% visar att utrikes födda hushåll är överrepresenterade i Sveriges kommunala hyresbestånd.

Dela artikeln

Enligt programmet "Sverigebilden" med Per Gudmundson rymmer 37 procent av landets kommunala hyreslägenheter utländska hushåll, samtidigt som 20 procent av befolkningen är utrikes född.

I Stockholmsregionen uppges siffran vara 47 procent, och i 15 kommuner har en majoritet av de kommunala hyreslägenheterna utländska hushåll.

Danderyds kommunalråd Johanna Hornberg (M) representerar i programmet kommuner som inte vill bygga hyresrätter i områden med finare klassmiljö.

– Man lägger stora delar av sin livsbesparing på att köpa hus i den här miljön. Det måste man någonstans respektera i det här, säger hon i "Sverigebilden".

Sverigebilden

Omdömet om Sverige: "Sjukaste landet i världshistorien"

Den politiska korrektheten har sprängt alla gränser, enligt danska profilen. "Krävs fackmän inom psykiatrin" för att beskriva det politiska tillståndet i Sverige.0 Plus

29-årig lärarinna gruppvåldtogs av elevgäng

Utpressades – tills hon försökte ta sitt liv. Nu misstänks sju personer från bland annat Afghanistan, Rumänien och Irak för dådet.0 Plus

Så blir du anonym på nätet: Gratis och säkert med Tor

Stor guide: Bli helt ospårbar online. Uttryck dig fritt och riskfritt på nätet – vi lär dig använda enkla tekniken som inte ens NSA rår på.1218 Plus

Nyheter från förstasidan

Golahmad, 67, hyllar återvandringsbidraget: "Jag vill återvända till mitt hemland"

Han nappar direkt på erbjudandet. Har tröttnat på ensamheten och isoleringen – vill tillbaka till Afghanistan.0 

Ekonominyheter

Största svenska skörden på över 40 år

Svenska lantbrukare bärgade 6,3 miljoner ton spannmål i år.. "Skörden inte bara god utan en av de största vi sett."0 

11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.