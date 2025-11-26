37 procent invandrare i kommunala hyreshus

Enligt programmet "Sverigebilden" med Per Gudmundson rymmer 37 procent av landets kommunala hyreslägenheter utländska hushåll, samtidigt som 20 procent av befolkningen är utrikes född.

I Stockholmsregionen uppges siffran vara 47 procent, och i 15 kommuner har en majoritet av de kommunala hyreslägenheterna utländska hushåll.

Danderyds kommunalråd Johanna Hornberg (M) representerar i programmet kommuner som inte vill bygga hyresrätter i områden med finare klassmiljö.

– Man lägger stora delar av sin livsbesparing på att köpa hus i den här miljön. Det måste man någonstans respektera i det här, säger hon i "Sverigebilden".