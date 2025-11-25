© Vita huset
Volodymyr Zelenskyj under sitt uppmärksammade besök hos Donald Trump i Vita huset i februari.

Genombrottet: Ukraina godtar fredsförslag

Publicerad 25 november 2025 kl 15.51

Utrikes. En högt uppsatt amerikansk tjänsteman uppger för CNN att Ukraina har gått med på ett fredsavtal med Ryssland och att bara ”mindre detaljer” återstår.

Uttalandet kommer medan USA:s arméminister Dan Driscoll befinner sig i Abu Dhabi för samtal med ryska företrädare om Trumpadministrationens plan för att avsluta kriget.

Även en ukrainsk delegation deltar i mötena och har kontakt med Driscoll.

– Ukrainarna har gått med på fredsavtalet. Det finns några mindre detaljer som måste lösas men de har gått med på ett fredsavtal, säger den amerikanska tjänstemannen enligt CNN.

På den ukrainska sidan uttrycker man sig mer försiktigt offentligt. Ukrainas nationelle säkerhetssekreterare Rustem Umjerov skriver på X att delegationen i Genève har ”nått en gemensam förståelse om de centrala villkoren i det avtal som diskuterats i Genève”.

”Vi räknar nu med våra europeiska partner i våra fortsatta steg”, skriver han, och tillägger att Ukraina ser fram emot att ordna ett besök av Zelenskyj i USA för att ”slutföra de sista stegen och göra upp ett avtal med president Donald Trump”.

Zelensky själv skrev i ett inlägg tidigare under dagen att ”solida resultat" uppnåtts men att "mycket arbete fortfarande ligger framför oss”.

Samtidigt varnar Moskva för att man kan säga nej om USA:s reviderade fredsplan anses avvika för mycket från den förståelse som nåddes vid USA:s och Rysslands toppmöte i Alaska. Om villkoren är ”fundamentalt annorlunda” kan Ryssland avvisa planen, har utrikesminister Sergej Lavrov sagt.

Trots fredssamtalen fortsätter striderna. Under natten genomförde Ryssland och Ukraina nya attacker mot varandra. Minst sju personer dödades i Kiev, och Nato tvingades skicka upp stridsflyg i Rumänien sedan minst en rysk drönare kränkt landets luftrum, rapporterar CNN.

En talesperson för Dan Driscoll, överstelöjtnant Jeff Tolbert, säger att samtalen i Abu Dhabi ”går bra och vi är fortsatt optimistiska”.

