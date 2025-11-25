Åtal: Fotbollsstjärna kidnappade liten svensk flicka

Kidnappningen skedde på skärtorsdagsmorgonen när den 21-åriga kvinnan skulle lämna sin dotter på förskolan. Tre män tvingade in dem i en bil.

– Alltså så klart blir jag ju jätterädd, får ju panik. Jag vet ju ingenting när jag sätter mig i bilen. Vad som ska hända. Eller varför vi sitter där, säger kvinnan i det första polisförhöret, skriver Expressen.

Enligt åtalet kopplas händelsen till en knarkskuld på 3,5 miljoner kronor som kvinnans ex-pojkvän uppges ha till gärningsmännen.

Under bilresan från Strängnäs till Kungälv, cirka 40 mil, ska den 22-årige fotbollsspelaren Exauce Bokunyungu ha kastat ut kvinnans mobil genom bilrutan efter att hon fått sjukanmäla dottern till förskolan.

Exauce Bokunyungu har tidigare spelat för Kungsör BK och IFK Skövde men värvades förra sommaren till tyska VfL Halle 96.

När kvinnan och barnet förts till en hyrd stuga i Harestad utanför Kungälv larmade barnets mormor polisen efter att ha hittat bilen kvar med en bakdörr öppen.

– Panik. Rädsla, panik, ångest, frustration, ilska. Och fruktansvärd rädsla för vad som kan komma att ske. Ja, det går inte ens att beskriva. Det var ju hemskt, säger hon i polisförhör.

Polisen spårade huvudmisstänktas telefon efter att han använt sitt riktiga nummer vid en hotellbokning i Strängnäs och kunde via AirBnb kartlägga stugan. Under påskhelgen spanade polis på platsen och nationella insatsstyrkan slog till natten till måndagen. Två 22-åringar greps i stugan, en tredje 22-åring greps kort därefter i Eskilstuna efter att polisen stoppat hyrbilen med distraktionsgranat och krossad ruta.

Den åtalade fotbollsspelaren nekar till brott och säger i förhör:

– Jag spelar elitfotboll i Tyskland. Jag spelar bara fotboll. Jag är en vanlig fotbollskille, förstår du?

Han påstår att han bara försökt få tillbaka 100.000 kronor han lånat ut till kvinnans pojkvän.

– Jag vill bara ha mina pengar. Hon verkade fatta hela grejen. Alltså, hela grejen ser jävligt fel ut. Men, alltså från botten av mitt hjärta. Jag ville inte. Alltså, jag ville inte göra henne illa eller någonting, säger Exauce Bokunyungu.

22-åringen är dessutom åtalad för ytterligare ett fall av människorov där en man förts bort, misshandlats, bundits fast vid en stol och fått munnen tejpad i en lägenhet bara några dagar före kidnappningen av mamman och barnet.

Sammanlagt nio personer är åtalade i målet, varav sju för människorov och två för medhjälp till människorov. För fotbollsspelaren begär åklagaren åtta till tio års fängelse.

Domen från Eskilstuna tingsrätt meddelas på tisdagen.