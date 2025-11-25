M: "Socialdemokraternas egen trollfabrik är nu avslöjad"

Granskningen visar att AiP Media producerar innehåll på plattformar som bland annat riktar sig till barn och unga.

Sajten Politikkollen marknadsförs som ett uppslagsverk om politik, men materialet lyfter Socialdemokraternas företrädare i positiv ton samtidigt som Tidöpartiernas politiker framställs negativt eller genom förlöjligande inslag.

– Det tycker jag är problematiskt. Jag tycker att det är vilseledande, säger sociala medier-experten Emanuel Karlsten till TV4 Nyheterna.

Dessutom köper AiP räckvidd på Facebook och Instagram genom att paketera politiska budskap som redaktionellt innehåll – något som inte omfattas av Metas förbud mot politiska annonser.

Moderaterna anklagar Socialdemokraterna för att dölja sin roll bakom konton som utger sig för att vara opolitiska.

”Socialdemokraternas egen trollfabrik är nu avslöjad, med vilseledande konton, påhittat neutrala sajter och partinära bolag som används för att kringgå regler och dölja avsändaren. Det här är inte öppen politisk debatt utan medveten manipulation. Tidigare har man riktat sig mot äldre för att lura dem med lotter. Nu riktar man sig till unga”, skriver partisekreterare Karin Enström till TV4 Nyheterna.

Civilförsvarsminister Carl-Oskar Bohlin (M) ansluter till kritiken och beskriver upplägget som ljusskyggt:

– Inte nog med att man utan tydlig varudeklaration driver mem-konton som gör lyteskomik av politiska motståndare, man har också satt upp plattformar som informerar om politik med syfte att verka neutrala men som helt uppenbart inte är det.

AiP Medias vd Daniel Färm avvisar anklagelserna och betonar att bolaget arbetar självständigt trots att det är helt partikägt.

Partisekreteraren Tobias Baudin uppger att Socialdemokraterna inte har någon del i redaktionella beslut:

TV4:s granskning visar att partiet finansierat AiP:s digitala satsningar genom särskilda anslag. Färm säger att syftet är att "stärka den digitala närvaron och stötta progressiva perspektiv på sociala medier och i den offentliga debatten".