© TV4/Skärmavbild
 

M: "Socialdemokraternas egen trollfabrik är nu avslöjad"

Publicerad 25 november 2025 kl 12.05

Inrikes. Efter en granskning från TV4 Nyheterna anklagas Socialdemokraterna för att via sitt mediebolag AiP Media driva ett system av politiskt vinklade sajter och sociala mediekonton som ofta framstår som neutrala. Moderaternas partisekreterare Karin Enström riktar hård kritik mot upplägget och beskriver det som manipulation.

Dela artikeln

Granskningen visar att AiP Media producerar innehåll på plattformar som bland annat riktar sig till barn och unga.

Sajten Politikkollen marknadsförs som ett uppslagsverk om politik, men materialet lyfter Socialdemokraternas företrädare i positiv ton samtidigt som Tidöpartiernas politiker framställs negativt eller genom förlöjligande inslag.

– Det tycker jag är problematiskt. Jag tycker att det är vilseledande, säger sociala medier-experten Emanuel Karlsten till TV4 Nyheterna.

Dessutom köper AiP räckvidd på Facebook och Instagram genom att paketera politiska budskap som redaktionellt innehåll – något som inte omfattas av Metas förbud mot politiska annonser.

Moderaterna anklagar Socialdemokraterna för att dölja sin roll bakom konton som utger sig för att vara opolitiska.

”Socialdemokraternas egen trollfabrik är nu avslöjad, med vilseledande konton, påhittat neutrala sajter och partinära bolag som används för att kringgå regler och dölja avsändaren. Det här är inte öppen politisk debatt utan medveten manipulation. Tidigare har man riktat sig mot äldre för att lura dem med lotter. Nu riktar man sig till unga”, skriver partisekreterare Karin Enström till TV4 Nyheterna.

Civilförsvarsminister Carl-Oskar Bohlin (M) ansluter till kritiken och beskriver upplägget som ljusskyggt:

– Inte nog med att man utan tydlig varudeklaration driver mem-konton som gör lyteskomik av politiska motståndare, man har också satt upp plattformar som informerar om politik med syfte att verka neutrala men som helt uppenbart inte är det.

AiP Medias vd Daniel Färm avvisar anklagelserna och betonar att bolaget arbetar självständigt trots att det är helt partikägt.

Partisekreteraren Tobias Baudin uppger att Socialdemokraterna inte har någon del i redaktionella beslut:

TV4:s granskning visar att partiet finansierat AiP:s digitala satsningar genom särskilda anslag. Färm säger att syftet är att "stärka den digitala närvaron och stötta progressiva perspektiv på sociala medier och i den offentliga debatten".

Invandraren närmar sig – då drar flickan fram den här

Hyllas som hjälte i sociala medier. Nu "varnar" myndigheterna för att sprida icke-tillrättalagd information om händelsen.0 Plus

Här bombarderar Israel sina egna den 7 oktober

Tidigare okända videon väcker frågor. Publiceras av israeliska medier.0 Plus

Här fångas Linda Snecker (V) på film i Gambia

"Är du här för att slippa alla vita män?" Konfronteras med kamera i afrikanska landet.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Åtal: Fotbollsstjärna kidnappade liten svensk flicka

Mamman och barnet hölls fångna i stuga utanför Strängnäs. "Jag är en vanlig fotbollskille."0 

Ekonominyheter

Största svenska skörden på över 40 år

Svenska lantbrukare bärgade 6,3 miljoner ton spannmål i år.. "Skörden inte bara god utan en av de största vi sett."0 

11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.