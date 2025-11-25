© FT BILD/Youtube
SVT:s vd Anne Lagercrantz och Alexander Christiansson (SD).

SVT slipper förklara sig i KU – bara SD röstade ja

Publicerad 25 november 2025 kl 14.08

Media. Sverigedemokraterna ville kalla in SVT:s ledning till riksdagens kulturutskott efter att Agenda sänt ett AI-genererat klipp som om det vore äkta. Men SD stod ensamt – övriga partier sade nej till att bjuda in tv-bolaget.
– Det var bara SD som stod fast vid sin åsikt, säger Alexander Christiansson, SD:s kulturpolitiske talesperson, till Aftonbladet.

Förslaget gällde att kalla SVT-chefer för att inför utskottet redogöra för hur man arbetar mot desinformation och AI-genererat innehåll.

Bakgrunden är att Agenda nyligen sände ett videoklipp som visade vad som verkade vara en polis i New York som skällde ut en tjänsteman från migrationsmyndigheten ICE, i ett inslag om konflikten kring utvisningar av illegala invandrare.

I efterhand visade det sig att klippet var AI-genererat. Agendas ansvarige utgivare Michael Kucera har beklagat händelsen.

Christiansson menar att utskottet borde ha tagit chansen att ställa frågor direkt till SVT:s ledning.

– Det hade varit en bra möjlighet för SVT att förklara och informera, säger han till Aftonbladet.

Han säger också att han vill kunna ge besked till väljare som saknar förtroende för SVT:s opartiskhet.

Miljöpartiets Mats Berglund, ordförande i kulturutskottet, avvisar däremot idén om att politiker ska kalla in mediechefer för enskilda publiceringar. Han kallar det "en farlig väg".

– Det är en ganska otäck debatt att politiken mer och mer går in och försöker misstänkliggöra medierna, säger Berglund till Aftonbladet.

Liberalernas ledamot Malin Danielsson understryker att Sverige har fria medier och att politiken inte ska ha synpunkter på enskilda inslag eller program.

