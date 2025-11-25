© Polisen via Aftonbladet
 

Experter: Knutbymordet tycks ha utförts av någon annan

Publicerad 25 november 2025 kl 09.18

Inrikes. Nya uppgifter väcker frågor om Knutbymorden. I en granskning från Aftonbladet lyfts fler skott, motsägelsefulla skottvinklar och blodspår som ifrågasätter om det verkligen var barnflickan Sara Svensson som dödade Alexandra Fossmo i januari 2004.

I delar av förundersökningen som inte togs upp i domstol finns enligt Aftonbladet bilder som tyder på fem skott, inte tre.

– Det kan finnas en alternativ gärningsman, någon som har skjutit Alexandra i huvudet innan Sara kommer dit, säger kriminalteknikern Sonny Björk till tidningen.

Han menar att sängen och sängkläder aldrig undersöktes ordentligt. Skottvinklarna beskrivs också som motsägelsefulla i granskningen. Ett skott verkar ha avlossats från höger sida, trots att Sara Svensson uppger att hon stod till vänster.

– Sara säger att hon har skjutit från vänstersidan av sängen. Skjutvinklarna visar att det inte är möjligt, säger Sonny Björk.

Anders Eriksson, professor i rättsmedicin, går ännu längre och menar att Alexandra Fossmo var död innan Sara Svensson sköt.

– Ingångsöppningen i höger höft visade ingen blödning. Slutsatsen måste vara att Alexandra Fossmo var död när hon träffades i höften av Saras, av barnflickans skott, säger Anders Eriksson till Aftonbladet.

Åklagarna och polisens ansvariga har enligt Aftonbladet inte velat kommentera uppgifterna i granskningen.

