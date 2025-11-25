© Pacom.mil
 

Försvarsmakten vill köpa tredje världskrigs-robotar – ska kunna slå mot mål i Ryssland

Publicerad 25 november 2025 kl 10.04

Inrikes. Försvarsmakten vill att Sverige köper in långräckviddiga robotar som snabbt kan förses med kärnvapen och nå mål inne i Ryssland om tredje världskriget bryter ut.

Dela artikeln

– Det kan handla om alltifrån deras ledningssystem, sensorer, men också deras kritiska infrastruktur, säger försvarsstabschefen Carl-Johan Edström till SVT.

Förslaget finns i en ny rapport till regeringen om hur Sverige ska nå Natos så kallade förmågemål.

I underlaget slår Försvarsmakten fast att det militära hotet från Ryssland väntas fortsätta öka under de kommande åren.

– Vi bedömer att Ryssland inom de kommande 2–5 åren kan göra en ganska stor upprustning av sin militärmakt, säger Engström.

För att nå Natos förmågemål vill Försvarsmakten att Sverige skaffar långräckviddiga förmågor som kan slå mot mål på ryskt territorium. I rapporten beskrivs robotar som kan nå så långt som upp till cirka 200 mil.

– Då handlar det om långräckviddiga ballistiska robotar, eller kryssningsmissiler.

Scenariot är enligt Edström att Ryssland redan har angripit Nato och att artikel 5 utlösts. Då skulle den här typen av robotar kunna användas mot mål inne i Ryssland.

Försvarsmaktens rapport – som tidigare år kallats ”ÖB:s militära råd” – innehåller också andra prioriteringar. Bland annat vill man byta ut flottans minröjningsfartyg, som börjar bli ålderstigna.

Försvarsmakten pekar dessutom ut hur den del av upprustningen som ska gå till bredare försvarsrelaterade satsningar, 1,5 procent av BNP, bör användas. Tanken är att Sverige ska fungera som Natos basområde genom satsningar på energiförsörjning, infrastruktur för transporter, sjukvård och elektroniska kommunikationer.

– Det här är en totalförsvarsförmåga som stödjer de militära målen, säger Carl-Johan Edström till SVT.

Invandraren närmar sig – då drar flickan fram den här

Hyllas som hjälte i sociala medier. Nu "varnar" myndigheterna för att sprida icke-tillrättalagd information om händelsen.0 Plus

Här bombarderar Israel sina egna den 7 oktober

Tidigare okända videon väcker frågor. Publiceras av israeliska medier.0 Plus

Här fångas Linda Snecker (V) på film i Gambia

"Är du här för att slippa alla vita män?" Konfronteras med kamera i afrikanska landet.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Åtal: Fotbollsstjärna kidnappade liten svensk flicka

Mamman och barnet hölls fångna i stuga utanför Strängnäs. "Jag är en vanlig fotbollskille."0 

Ekonominyheter

Största svenska skörden på över 40 år

Svenska lantbrukare bärgade 6,3 miljoner ton spannmål i år.. "Skörden inte bara god utan en av de största vi sett."0 

11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.