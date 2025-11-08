Turkiet efterlyser Netanyahu och ytterligare 36 israeler för folkmord

Åklagaren hävdar att Israel systematiskt har genomfört brottsliga handlingar mot kvinnor, barn och andra civila utan någon militär anledning.

I ett uttalande från åklagarmyndigheten omnämns flera specifika händelser som åklagaren menar att inte kan ha inträffat av misstag, bland annat när den sexåriga flickan Hind Receb den 29 januari 2024 dödades av israeliska soldater och träffades av 335 skott.

Även attacken mot sjukhuset al-Ahli Baptist den 17 oktober 2023, då omkring 500 personer omkom, samt bombningen av Turkisk-Palestinska Vänskapssjukhuset den 21 mars 2025 förekommer i åtalspunkterna.

"De gärningar som begåtts i Gaza sedan den 7 oktober 2023 har fortsatt och tilltagit i omfattning", heter det i åklagarens skriftliga uttalande.

Åklagaren framhåller också att Israels blockad av Gazaremsan hindrar civilbefolkningen från att få tillgång till humanitärt bistånd vilket också utgör ett brott.

En annan åtalspunkt gäller Israels attack mot den så kallade Global Sumud-flottan, där svenska Greta Thunberg och andra aktivister försökte nå Gaza sjövägen men enligt utredningen attackerades av den israeliska flottan på internationellt vatten. Händelsen ledde till en brottsutredning i Turkiet med stöd av både polisen och underrättelsetjänsten MIT.

”Mot bakgrund av de framlagda bevisen har det konstaterats att israeliska statstjänstemän bär straffrättsligt ansvar för systematiska brott mot mänskligheten och för folkmord i Gaza samt för attackerna mot Global Sumud-flottan”, heter det i uttalandet.

Eftersom de misstänkta inte befinner sig i Turkiet har de inte kunnat gripas. På åklagarens begäran beslutade dock en jourdomare i Istanbul den 7 november att utfärda en arresteringsorder mot Netanyahu, försvarsminister Yisrael Katz, nationell säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir, generalstabschef Eyal Zamir och marinchef David Saar Salama – samt 32 andra personer.

Utredningen beskrivs som ”omfattande och pågående”.