© Roman, דודי אמסלם, U.S. Embassy Jerusalem, אלון נוריאל
 

Turkiet efterlyser Netanyahu och ytterligare 36 israeler för folkmord

Publicerad 8 november 2025 kl 07.51

Utrikes. En domstol i Istanbul har utfärdat en internationell arresteringsorder mot Israels premiärminister Binyamin Netanyahu och 36 andra israeler misstänkta för brott mot mänskligheten och folkmord i samband med Israels militära operationer i Gazaremsan, rapporterar Anadolu.

Dela artikeln

Åklagaren hävdar att Israel systematiskt har genomfört brottsliga handlingar mot kvinnor, barn och andra civila utan någon militär anledning.

I ett uttalande från åklagarmyndigheten omnämns flera specifika händelser som åklagaren menar att inte kan ha inträffat av misstag, bland annat när den sexåriga flickan Hind Receb den 29 januari 2024 dödades av israeliska soldater och träffades av 335 skott.

Även attacken mot sjukhuset al-Ahli Baptist den 17 oktober 2023, då omkring 500 personer omkom, samt bombningen av Turkisk-Palestinska Vänskapssjukhuset den 21 mars 2025 förekommer i åtalspunkterna.

"De gärningar som begåtts i Gaza sedan den 7 oktober 2023 har fortsatt och tilltagit i omfattning", heter det i åklagarens skriftliga uttalande.

Åklagaren framhåller också att Israels blockad av Gazaremsan hindrar civilbefolkningen från att få tillgång till humanitärt bistånd vilket också utgör ett brott.

En annan åtalspunkt gäller Israels attack mot den så kallade Global Sumud-flottan, där svenska Greta Thunberg och andra aktivister försökte nå Gaza sjövägen men enligt utredningen attackerades av den israeliska flottan på internationellt vatten. Händelsen ledde till en brottsutredning i Turkiet med stöd av både polisen och underrättelsetjänsten MIT.

”Mot bakgrund av de framlagda bevisen har det konstaterats att israeliska statstjänstemän bär straffrättsligt ansvar för systematiska brott mot mänskligheten och för folkmord i Gaza samt för attackerna mot Global Sumud-flottan”, heter det i uttalandet.

Eftersom de misstänkta inte befinner sig i Turkiet har de inte kunnat gripas. På åklagarens begäran beslutade dock en jourdomare i Istanbul den 7 november att utfärda en arresteringsorder mot Netanyahu, försvarsminister Yisrael Katz, nationell säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir, generalstabschef Eyal Zamir och marinchef David Saar Salama – samt 32 andra personer.

Utredningen beskrivs som ”omfattande och pågående”.

Vänsterpartist klappade inte för döende SD-riksdagsman – får kritik

Draget när Sven-Olof Sällström tackades av. "Ren ondska."0 Plus

Här grips Mahammed efter fräcka våldtäkten – mitt i Stockholm

Kvinnan hade varit och festat på Stureplan. Angreps i Humlegården och släpades iväg till ett skjul.0 Plus

Vänsteraktivist vurmade för kriminella – här knivmördas han själv oprovocerat på öppen gata

Varning för otäcka bilder. Även flickvännen som var med vid händelsen är en vänsterextremist som anser att polisen är rasister.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Så många illegala invandrare på Stegra att vissa fick gå fria

Plockade in 19 stycken – sen tog det stopp. "Vi omhändertog så många vi mäktade med."0 

Ekonominyheter

Inflationen ligger still: "Oväntat"

Dödläget.. "De flesta prognosmakare hade räknat med att inflationen skulle fortsätta nedåt."0 

11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.