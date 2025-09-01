Åkesson har inte orkat läsa egna vitboken

Åkesson förklarar att han fått en djupgående presentation av innehållet i stället.

Vitboken, framtagen av idéhistorikern Tony Gustafsson, slår fast att nazism haft en tydlig närvaro i SD:s tidiga historia. Enligt Gustafsson fanns kopplingen även när Åkesson gick med i partiet 1995, något han själv avvisar.

– Det rimliga är väl ändå att döma mig utifrån vilket parti jag lämnar efter mig snarare, det tycker jag är mer rimligt, säger Åkesson till SVT.

Partiledaren valde att inte närvara när vitboken presenterades under Almedalsveckan i somras.

Åkesson beskriver vitboken som ett svar på krav från medier och politiska motståndare.

Under sitt tal i Almedalen uttryckte Åkesson att han var chockad över det som framkom i vitboken. Han riktade också en ursäkt till alla svenska judar.

Ett par dagar senare utvidgade SD-toppen Mattias Karlsson ursäkten till andra grupper, och sade att han var "äcklad" av sitt eget parti.

I en intervju med Göteborgsposten sågade den tidigare partiordföranden Mikael Jansson reaktionen från SD-topparna.

– Vad finns det här som man kan bli chockad över, om man har varit med själv som de har varit? Jag tycker det är väldigt konstigt att de är chockade, säger han, och ifrågasätter att vitboken är så väldigt intressant som media tycks anse.

– Det är nästan intressantare varför Åkesson och Karlsson vill ha en vitbok. Tänkte de att den skulle visa att de är helt vita och att det inte finns några svarta prickar?

Enligt Jansson är både Åkesson och Karlsson renodlade demokrater numera, och det är inte speciellt viktigt att Mattias Karlsson var skinnskalle under de tidiga åren i partiets historia.

– Vad skulle det spela för roll om Karlsson då som tonåring innan han var färdigtänkt hade andra idéer? Det verkar vara väldigt viktigt för honom att säga att han hade precis samma tänk i dag som när han gick i bomberjacka, säger Jansson till GP.