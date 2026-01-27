Trump deskalerar i Minnesota

En ledande chef inom USA:s gränspolis väntas lämna Minneapolis efter helgens dödsskjutning, då vårdsjuksköterskan Alex Pretti sköts ihjäl av federala agenter från migrationsmyndigheten ICE.

Beskedet ses som ett tecken på att president Donald Trump vill dämpa konflikten efter växande protester och politisk press, skriver BBC News.

Gränspolischefen Gregory Bovino har varit ansiktet utåt för insatsen i Minneapolis. När han och delar av styrkan lämnar staden ska Trumps migrationsansvarige Tom Homan ta över det operativa ansvaret.

Skjutningen i lördags ökade spänningarna kraftigt. Myndigheterna hävdar att agenterna agerade i självförsvar efter att Pretti, som ska ha varit beväpnad, gjort motstånd. Vittnen, lokala företrädare och familjen motsäger bilden och säger att han höll en mobiltelefon. En videogenomgång visar inget vapen i hans hand. Föräldrarna anklagar administrationen för att sprida "motbjudande lögner".

Bovino hävdade tidigare att Pretti avsåg att "massakrera" agenter, ett uttalande som ytterligare eldade på protesterna. Inom regeringen har tonen samtidigt mjuknat. Trump har haft samtal med demokratiska företrädare i Minnesota och beskrivit dem som positiva, och presidenten har själv undvikit att skuldbelägga Pretti.

Kritiken kommer även från republikanskt håll. En republikansk guvernörskandidat i Minnesota hoppade av sin valkampanj och kallade insatsen i Minnesota för en "ohejdad katastrof". Flera senatorer kräver en bred och oberoende utredning.

Alex Pretti, 37, är den andra Minneapolisbon som skjutits ihjäl av federala immigrationsagenter sedan de skickades till delstaten. Den första, Renee Good, dödades den 7 januari. Totalt uppges omkring 3.000 federala migrationsagenter vara på plats i staden.

Insatsen i Minnesota inleddes i december efter att somalier dömts för omfattande bidragsbedrägerier. Minnesota har USA:s största somaliska befolkningsgrupp.

Guvernören uppger att presidenten öppnat för att minska den federala närvaron och säkerställa en oberoende utredning av dödsskjutningen. Minneapolis borgmästare hoppas möta Homan för att diskutera nästa steg, enligt BBC.