Biograf slutar bojkotta Israel efter bombhot

Publicerad 27 januari 2026 kl 10.37

Inrikes. Zita, Stockholms äldsta biograf som ännu är i drift, har dragit tillbaka sitt stöd till en Israelbojkott. Beslutet ska ha fattats efter ett bombhot riktat mot verksamheten

Biografen Zita i Stockholm valde nyligen att ansluta sig till en kampanj för bojkott av Israel. Efter kort tid har beslutet rivits upp.

Bakgrunden uppges vara hotfulla reaktioner som följde efter ställningstagandet.

Enligt biografens ordförande har situationen gått så långt att ett bombhot riktats mot Zita.

– Man säger att man ska spränga Zita, säger ordföranden Björn Jordell till TT.

Han beskriver beslutet att backa som svårt men nödvändigt, med hänvisning till säkerheten för anställda och verksamheten.

Zita hade anslutit sig till en bojkottkampanj kopplad till den propalestinska BDS-rörelsen.

Hoten har enligt Björn Jordell polisanmälts. Samtidigt understryker han att biografens politiska hållning i sak inte har ändrats.

Biografen Zita drivs av Folkets Bio. Riksföreningens verksamhetsledare har avböjt att kommentera beslutet.

Nyheter från förstasidan

