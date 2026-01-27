Här riktar balkongmannen geväret mot Felicia, 23

Händelsen inträffade sent en natt på Södermalm efter att Felicia, 23, varit ute på krogen.

Hon stod tillsammans med sin sambo och vänner vid en raggarbil som spelade musik när situationen plötsligt eskalerade.

Från ett hus mittemot ska en man ha kastat föremål och därefter riktat ett vapen mot dem.

– Jag tänkte bara att nu smäller det snart. Nu kommer det smälla, säger Felicia till Expressen.

Felicia uppfattade att mannen följde dem med vapnet när de försökte ta sig därifrån. Hon slog larm till polisen och lyckades samtidigt stoppa en patrullerande polisbil. Kort därefter spärrades området av och ett stort antal poliser kallades till platsen. Mannen kunde gripas i sin lägenhet.

Enligt förundersökningen rörde det sig om ett hagelgevär. Mannen, som är i 60-årsåldern, hade licens för flera vapen som förvarades i bostaden. Under ingripandet riktade polis förstärkningsvapen mot balkongen medan kollegor tog sig in i lägenheten, skriver Expressen.

Felicia uppger att händelsen fått allvarliga psykiska konsekvenser för henne.

– Jag var livrädd och jag har mått väldigt, väldigt psykiskt dåligt efter den här händelsen, säger hon till Expressen.

Den åtalade mannen har i förhör uppgett att han inte minns händelsen och hänvisar till kraftig alkoholkonsumtion under kvällen.

– Jag vet inte vad som hände och jag är hemskt ledsen och jag skäms, säger mannen i förhör.

Åtalet gäller grovt olaga hot.