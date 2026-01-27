© Polisen/Privat
"Jag tänkte bara att nu smäller det snart", säger Felicia om händelsen.

Här riktar balkongmannen geväret mot Felicia, 23

Publicerad 27 januari 2026 kl 18.02

Inrikes. En ung kvinna utsattes för dödsskräck på öppen gata i Stockholm när en man från sin bostad riktade ett hagelgevär mot henne och hennes sällskap. Mannen åtalas nu för grovt olaga hot.

Dela artikeln

Händelsen inträffade sent en natt på Södermalm efter att Felicia, 23, varit ute på krogen.

Hon stod tillsammans med sin sambo och vänner vid en raggarbil som spelade musik när situationen plötsligt eskalerade.

Från ett hus mittemot ska en man ha kastat föremål och därefter riktat ett vapen mot dem.

– Jag tänkte bara att nu smäller det snart. Nu kommer det smälla, säger Felicia till Expressen.

Felicia uppfattade att mannen följde dem med vapnet när de försökte ta sig därifrån. Hon slog larm till polisen och lyckades samtidigt stoppa en patrullerande polisbil. Kort därefter spärrades området av och ett stort antal poliser kallades till platsen. Mannen kunde gripas i sin lägenhet.

Enligt förundersökningen rörde det sig om ett hagelgevär. Mannen, som är i 60-årsåldern, hade licens för flera vapen som förvarades i bostaden. Under ingripandet riktade polis förstärkningsvapen mot balkongen medan kollegor tog sig in i lägenheten, skriver Expressen.

Felicia uppger att händelsen fått allvarliga psykiska konsekvenser för henne.

– Jag var livrädd och jag har mått väldigt, väldigt psykiskt dåligt efter den här händelsen, säger hon till Expressen.

Den åtalade mannen har i förhör uppgett att han inte minns händelsen och hänvisar till kraftig alkoholkonsumtion under kvällen.

– Jag vet inte vad som hände och jag är hemskt ledsen och jag skäms, säger mannen i förhör.

Åtalet gäller grovt olaga hot.

Genusprofessor försöker mörka sin egen studie

Undersökning gav "fel" resultat – visade att män är mer utsatta för partnervåld än kvinnor. Nu försöker forskaren få media att tysta ner studien.0 Plus

Knarkrazzian mot Reinfeldt

HELA utredningen från knarkrazzian hos Fredrik Reinfeldt

Efter knarkrazzian. Se själv: Allt material från Fredrik Reinfeldts lägenhet.0 Plus

TV-chocken när folkkäre komikern plötsligt börjar såga mångkulturen

Här får han plötsligt nog av PK-propagandan. "En vän till mig betalar numera beskyddarpengar för att sonen inte ska bli attackerad på väg till skolan."0 Plus

Nyheter från förstasidan

Åkessons antirasistiska brandtal i Israel

Beskrev sin kamp mot "ondskans tjänare". Lovade fortsätta villkorslöst stötta Israel – oavsett vad väljarna tycker.0 

Ekonominyheter

Guldpriset passerar ny historisk milstolpe

Går över 5.000 dollar per uns efter internationella tumultet.. Har nu nästan fördubblats sen Trump tillträdde.0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.