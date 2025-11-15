Alkoholgränsen kan sänkas för pensionärer

Plusinnehåll Du behöver vara prenumerant på Fria Tider Plus för att ta del av hela denna artikel. Redan kund? Logga in direkt. Annars kan du skapa ett konto via erbjudandet nedan.

Köp Fria Tider Plus: 1 krona per dag

Eva, 14, orkade inte leva mer efter invandrarnas gruppvåldtäkt

Begick självmord fyra veckor efter brutala övergreppet. De tre gripna afrikanerna försattes på fri fot.0 Plus

Här sprutar bönderna flytande avföring på tattarlägret: "De vägrade lyssna"

Video: Dramatiska scener. "Det var svårt att förhandla med dem, så bönderna löste det själva."0 Plus

Hyllade HBTQ-profiler höll sina "söner" som sexslavar – får 100 års fängelse

"I kväll ska jag knulla min son!" Bjöd ut pojkarna till andra homosexuella via Grindr.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Busschauffören släppt på fri fot – fortfarande misstänkt

Fortfarande hemligt vad som faktiskt inträffat. Myndigheterna förtegna om vad som orsakat olyckan.0 

Ekonominyheter

Största svenska skörden på över 40 år

Svenska lantbrukare bärgade 6,3 miljoner ton spannmål i år.. "Skörden inte bara god utan en av de största vi sett."0 

11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.