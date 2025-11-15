Busschauffören släppt på fri fot – fortfarande misstänkt

Mannen är fortsatt misstänkt för tre fall av vållande till annans död och tre fall av vållande till kroppsskada.

– Formellt kvarstår brottsmisstankarna, men eftersom åklagaren har beslutat att häva anhållandet är det ett tydligt tecken på att misstankarna har avtagit, säger Ann Öberg vid Åklagarmyndighetens presstjänst.

Något som dock inte stämmer med rättegångsbalkens regler om häktning.

"Nej, sådana här slutsatser kan man inte dra, att någon försätts på fri fot är att det inte finns skäl för fortsatt frihetsberövande, vilket det ofta inte finns i vållande-brott. Det innebär inte per automatik försvagad misstanke, även om det slutligen kan bli så", konstaterar den anonyme åklagaren Ridefixer på X.

– Efter vad som framkommit under utredningen och efter genomfört förhör med den anhållna mannen tillsammans med den försvarare som förordnats, så finns inga skäl att hålla mannen frihetsberövad längre. Även om det fortsatt kvarstår vissa utredningsåtgärder har jag beslutat att häva anhållandet och försätta mannen på fri fot, säger jouråklagare Robert Slottenberg i en mediekommentar.

Några kommentarer i sak lämnar myndigheterna inte och vad som hänt är fortfarande hemligt.