Läkemedelsjättarna ger upp – medicin blir nästan gratis i USA

Publicerad 11 oktober 2025 kl 10.26

Utrikes. Astra Zeneca går nu liksom Pfizer med på att dumpa priserna på sina läkemedel i USA till tredje världen-nivå i utbyte mot tre års tullfrihet.

Beskedet lämnades under en pressträff i Vita huset med president Donald Trump, Astra Zenecas vd Pascal Soriot och hälsominister Robert F. Kennedy Jr.

President Trump säger att läkemedelspriserna kommer att minska dramatiskt. Kanske lite väl dramatiskt till och med.

– Nu kommer priserna att falla med 100 procent, 400 procent, 600 procent – 1 000 procent i vissa fall, säger han under pressträffen.

Klart är i alla fall att Astra Zenecas läkemedel kommer att säljas billigt. Närmare bestämt till det lägsta pris som erbjudits något annat land – en så kallad ”most favoured nation”-klausul.

Detsamma gäller befintliga läkemedel inom det statliga sjukförsäkringsprogrammet Medicaid.

Trump säger också att flera av Astra Zenecas produkter ska säljas via en ny statlig webbplats för rabatterade läkemedel, Trumprx.

– Det var inte jag som bad om det namnet, jag vet inte varför de valde det, hävdar han.

Astra Zeneca ska dessutom investera 50 miljarder dollar i forskning, utveckling och läkemedelstillverkning i USA.

Avtalet kommer kort efter att konkurrenten Pfizer gått med på en liknande uppgörelse med Trumpregeringen för att undvika tullar i tre år.

