© SVT
Tobbe Larsson har bland annat lett SVT:s barnprogram "Tobbes guldbiljetter".

SVT:s barnprogramledare pekas ut som serievåldtäktsman

Publicerad 10 oktober 2025 kl 19.06

Inrikes. Tobbe Larsson är känd som programledare för barn- och ungdomsprogram på statliga SVT. Nu misstänks han för tre grova våldtäkter och ett försök till grov våldtäkt.

Tobbe Lincon Larsson, 50, greps först i juni och sitter häktad. Utredningen har sedan dess vuxit.

SVT-profilen har varit programledare för program som "Ponnyakuten" och "Tobbes guldbiljetter". Han är en känd hästartist och tränare inom frihetsdressyr och driver också Tobbe Camp, en lägerverksamhet för ungdomar som vill rida.

Han häktades först misstänkt för grov våldtäkt, försök till grov våldtäkt och ett fall av misshandel.

För en månad sedan häktades Tobbe Larsson även för ytterligare en grov våldtäkt, och nu utreds han också för en tredje. När det gäller den sistnämnda misstanken har åklagaren ännu inte begärt häktning. Parallellt utreds ett försök till bedrägeri.

De misstänkta övergreppen ska ha skett i Larssons välkända tidigare bostad Sjörup Prästgård, som han i våras lade ut till försäljning.

Enligt tidigare uppgifter i Stoppa Pressarna ska Larsson ha drogat sina offer – varav en ska ha lyckats slå larm.

– Offret kände sig omedelbart snurrig och ringde polisen, säger Stoppa Pressarnas uppgiftslämnare.

Under larmsamtalet ska offret ha berättat vad som hänt:

– Jag tror jag har blivit förgiftad, jag vill att ni genast kommer hit.

Försvararen Behrang Eslami säger att Tobbe Larsson "bestämt" nekar till brott.

