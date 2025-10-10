Åkesson: "Tidö behöver avslutas"

Liberalernas partiledare Simona Mohamsson meddelade på fredagen att L inte kommer att ingå i en regering med SD och att hon vill se ett nytt Tidöavtal med samma konstellation som i dag.

SD, som i regeringssamarbetet haft mer fokus på att få ministerposter än på att minska invandringen, reagerar nu med kraft på beskedet.

"Om resultatet i valet om ett knappt år ger en fortsatt Tidömajoritet, som inkluderar Liberalerna, behöver de ändra detta besked när valet väl är genomfört. De enda alternativ som kvarstår efter dagens besked är annars att gå till nyval eller lämna över regeringsmakten till Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Inga attraktiva alternativ för ett förment borgerligt parti med två procents väljarstöd som är helt beroende av stödröster", skriver partiledaren Jimmie Åkesson på X.

Han konstaterar att "mellanläget" där SD står utanför regeringen inte längre är aktuellt för partiet.

"Tidösamarbetet är dock alltjämt en tillfällig lösning som behöver avslutas och ersättas med en mer robust regeringsbildning med sverigedemokratiska ministrar", skriver Jimmie Åkesson.