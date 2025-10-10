© FT BILD
 

M-reaktionen: Hoppas L åker ur riksdagen

Publicerad 10 oktober 2025 kl 17.06

Inrikes. Liberalernas besked att säga nej till SD-ministrar har väckt stor irritation i Moderaterna, enligt uppgifter till Expressen. En del M-företrädare uppges nu till och med hoppas att Liberalerna åker ur riksdagen.



Enligt Expressens källor finns en utbredd frustration i M över att SD-frågan åter hamnar i centrum.

Vissa menar att Moderaterna inte bör hjälpa L med stödröster – andra resonerar tvärtom att fler L-röster skulle ge M, KD och L mer tyngd gentemot SD.

Frågan om att ”strypa” stödet till L behöver analyseras, säger en M-källa till Expressen.

KD-ledaren Ebba Busch manar samtidigt till att svensk politik inte ska ”kliva ner i sandlådan igen” och fastna i vem som samarbetar med vem.

Från liberalt håll går LUF-ordföranden Anton Holmlund till angrepp mot M och KD:

”Inte förvånande att dagens besked skulle locka fram jättemånga kristdemokrater och moderater som egentligen bara borde gå med i SD. Ni driver deras intressen framför era egna och blir uppkäkade under tiden”, skriver han på X.

