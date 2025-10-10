Mohammad attackerade jägares familj – sköts med hagelgevär

Angreppet mot den västsvenska småbarnsfamiljen skedde natten mellan den 26 och 27 maj i år.

Kvinnan i familjen ringde SOS – och i samtalet hördes skott avlossas i bakgrunden. Ett av skotten träffade familjens ettårings spjälsäng.

Båda föräldrarna kallar sig jägare och i hushållet fanns licensgivna vapen för jakt. Mannen laddade ett hagelgevär och avlossade skott genom dörren mot angriparen.

– Jag har träffat! hörs mannen utbrista i larmsamtalet, enligt Samnytt.

Kort därefter hittades en skottskadad ung man i ett dike vid en rastplats efter ett tips om en vinglande person på elsparkcykel. Han hade flera små hagelsår i benet. Gärningsmannen identifieras som Mohammad, som vid brottstillfället var 16 år.

Åklagaren väcker nu åtal mot Mohammad, som hunnit fylla 17, för mordförsök i samband med attacken mot familjens hus. Han åtalas också för förberedelse till mord i ett annat ärende samt två fall av grovt vapenbrott.

I förhör nekar han till brott men medger skjutningen utanför huset.

– Jag var där bara för att skrämmas. Jag mest sköt upp mot luften. Jag sköt upp mot luften. Det var för att skrämma. Sedan när jag skulle iväg därifrån, så blev jag skjuten här i låret, förklarar han.

Polisens teori är att familjen attackerats som påtryckning mot en kriminell släkting till mannen i huset. Några veckor efter skjutningen totalförstördes också familjens hem i en anlagd brand, skriver Samnytt.