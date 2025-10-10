© Polisen
Mohammad vårdas för skottskadorna på brottsplatsen.

Mohammad attackerade jägares familj – sköts med hagelgevär

Publicerad 10 oktober 2025 kl 15.19

Inrikes. En svensk småbarnsfamilj utanför Grästorp väcktes mitt i natten av ett pågående inbrottsförsök – och att någon sköt med pistol genom husväggarna. Pappan, som har licens på jaktvapen, hämtade sitt hagelgevär och sköt tillbaka. En 17-årig gängkriminell som heter Mohammad skadades och åtalas nu för mordförsök, rapporterar Samnytt.

Dela artikeln

Angreppet mot den västsvenska småbarnsfamiljen skedde natten mellan den 26 och 27 maj i år.

Kvinnan i familjen ringde SOS – och i samtalet hördes skott avlossas i bakgrunden. Ett av skotten träffade familjens ettårings spjälsäng.

Båda föräldrarna kallar sig jägare och i hushållet fanns licensgivna vapen för jakt. Mannen laddade ett hagelgevär och avlossade skott genom dörren mot angriparen.

– Jag har träffat! hörs mannen utbrista i larmsamtalet, enligt Samnytt.

Kort därefter hittades en skottskadad ung man i ett dike vid en rastplats efter ett tips om en vinglande person på elsparkcykel. Han hade flera små hagelsår i benet. Gärningsmannen identifieras som Mohammad, som vid brottstillfället var 16 år.

Åklagaren väcker nu åtal mot Mohammad, som hunnit fylla 17, för mordförsök i samband med attacken mot familjens hus. Han åtalas också för förberedelse till mord i ett annat ärende samt två fall av grovt vapenbrott.

I förhör nekar han till brott men medger skjutningen utanför huset.

– Jag var där bara för att skrämmas. Jag mest sköt upp mot luften. Jag sköt upp mot luften. Det var för att skrämma. Sedan när jag skulle iväg därifrån, så blev jag skjuten här i låret, förklarar han.

Polisens teori är att familjen attackerats som påtryckning mot en kriminell släkting till mannen i huset. Några veckor efter skjutningen totalförstördes också familjens hem i en anlagd brand, skriver Samnytt.

Musk om svenska arabvåldtäkter: "Wow"

Svensk våldtäktsstatistik chockar världen. Miljardärens intervention väcker nu debatt bland invandringskritiker.0 Plus

Stormade ut vid ordet "neger"

Kaotiskt vid diskussion om språkbruk i äldre litteratur. "Jag blir inbjuden till att prata om rasism och sen utsatt för rasism."0 Plus

Duon som sätter skräck i Helsingborg

Går omkring och terroriserar omgivningen. Filmar själva och lägger upp på Facebook.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Åkesson: "Tidö behöver avslutas"

Svaret på Mohamssons besked. "Behöver ersättas med en mer robust regeringsbildning med sverigedemokratiska ministrar."0 

Ekonominyheter

Finansministern lovar ta strid mot EU-prischock på snus

"Orimligt att tvinga Sverige chockhöja skatten.". Så ska regeringen förhindra att snusdosan blir 23 kronor dyrare.0 

10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen
11:17 Arbetslösheten ökar snabbt

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.