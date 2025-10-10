Nya makabra detaljerna: Borgmästaren torterades i timmar i källaren

Det brutala mordförsöket på Iris Stalzer, socialdemokratisk borgmästare i Herdecke, har väckt internationell uppståndelse. Och förvecklingarna blir bara mer och mer absurda.

Larmet inkom klockan 12.05 på tisdagen. Då ringde adoptivdottern ett nödsamtal och uppgav att ”flera män” hade attackerat modern, som hittades blödande i en fåtölj i vardagsrummet.

Enligt uppgifter som läckts till tidningen Bild var den historien påhittad för att dölja det som skett i huset tidigare under dagen.

Polisens bild av händelseförloppet är att borgmästaren förts ned i källaren och utsatts för övergrepp under flera timmar. Dottern ska bland annat ha försökt tända eld på hennes hår och kläder med deodorantspray och tändare. Hon ska även ha använt två köksknivar och orsakat sammanlagt 13 stick- och skärskador.

En av de blodiga knivarna hittades i den 15-årige adoptivsonens ryggsäck tillsammans med dotterns blodiga kläder. Den andra kniven ska ha hittats i hans rum. En kriminalteknisk genomgång visade också bortskurade blodspår i bostaden.

Iris Stalzer var nära att mista livet och fördes med helikopter till sjukhus i Bochum, där hon först inte ska ha velat ange dottern.

Enligt flera tyska medier, däribland Der Spiegel, larmades polis även i somras till familjen efter att dottern då ska ha hotat sin mamma med kniv. Även fadern uppges ha varit utsatt för dotterns våld, enligt åklagarens besked när frågan kom upp om barnen borde lämnas till honom.

Trots uppgifterna om tortyr, vilseledande av polis och undanröjning av bevis finns ingen häktningsbegäran mot adoptivdottern. Åklagaren motiverar detta med att dottern själv ringde larmnumret, vilket påstås tala emot uppsåt att döda. Ärendet rubriceras därför som ”kroppsskada” (misshandel), inte som mordförsök eller bevisförvanskning.

Beslutet har väckt starka reaktioner i sociala medier. Kritiker menar att fallet illustrerar dubbla måttstockar inom rättsväsendet i dagens Tyskland.

Den österrikiske högeraktivisten Martin Sellner skriver att tyskar döms till fängelse för skämtbilder medan dottern i det här fallet slipper häkte för sina brott.

Socialist major was tortured for hours with Knife and Fire by her African adoptive daughter.

She barely survived.



Her only available pic is old. The devilish girl is now 17 - she did not have to go Prison.



At the Same time Germans go to Prison for Memes .



Two tier policing. pic.twitter.com/muZ5mkhsxW — Martin Sellner (@Martin_Sellner) October 9, 2025

Dottern och sonen har placerats hos barn- och ungdomsmyndigheten i stället för i häkte.