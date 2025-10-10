© Pressbild/Privat
Iris Stalzer och adoptivdottern.

Nya makabra detaljerna: Borgmästaren torterades i timmar i källaren

Publicerad 10 oktober 2025 kl 14.23

Utrikes. Nya uppgifter om attacken mot den tyska borgmästaren Iris Stalzer gör gällande att den 17-åriga adoptivdottern utsatte sin mamma för långvarig tortyr i husets källare – och sedan försökte röja undan spåren. Trots det har åklagaren inte begärt dottern häktad, utan utreder fallet som en vanlig misshandel.

Det brutala mordförsöket på Iris Stalzer, socialdemokratisk borgmästare i Herdecke, har väckt internationell uppståndelse. Och förvecklingarna blir bara mer och mer absurda.

Larmet inkom klockan 12.05 på tisdagen. Då ringde adoptivdottern ett nödsamtal och uppgav att ”flera män” hade attackerat modern, som hittades blödande i en fåtölj i vardagsrummet.

Enligt uppgifter som läckts till tidningen Bild var den historien påhittad för att dölja det som skett i huset tidigare under dagen.

Polisens bild av händelseförloppet är att borgmästaren förts ned i källaren och utsatts för övergrepp under flera timmar. Dottern ska bland annat ha försökt tända eld på hennes hår och kläder med deodorantspray och tändare. Hon ska även ha använt två köksknivar och orsakat sammanlagt 13 stick- och skärskador.

En av de blodiga knivarna hittades i den 15-årige adoptivsonens ryggsäck tillsammans med dotterns blodiga kläder. Den andra kniven ska ha hittats i hans rum. En kriminalteknisk genomgång visade också bortskurade blodspår i bostaden.

Iris Stalzer var nära att mista livet och fördes med helikopter till sjukhus i Bochum, där hon först inte ska ha velat ange dottern.

Enligt flera tyska medier, däribland Der Spiegel, larmades polis även i somras till familjen efter att dottern då ska ha hotat sin mamma med kniv. Även fadern uppges ha varit utsatt för dotterns våld, enligt åklagarens besked när frågan kom upp om barnen borde lämnas till honom.

Trots uppgifterna om tortyr, vilseledande av polis och undanröjning av bevis finns ingen häktningsbegäran mot adoptivdottern. Åklagaren motiverar detta med att dottern själv ringde larmnumret, vilket påstås tala emot uppsåt att döda. Ärendet rubriceras därför som ”kroppsskada” (misshandel), inte som mordförsök eller bevisförvanskning.

Beslutet har väckt starka reaktioner i sociala medier. Kritiker menar att fallet illustrerar dubbla måttstockar inom rättsväsendet i dagens Tyskland.

Den österrikiske högeraktivisten Martin Sellner skriver att tyskar döms till fängelse för skämtbilder medan dottern i det här fallet slipper häkte för sina brott.

Dottern och sonen har placerats hos barn- och ungdomsmyndigheten i stället för i häkte.

