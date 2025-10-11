Polis var missnöjd med vinkelslip – försökte sätta dit säljaren för narkotikabrott

Polisen sökte upp säljaren i hennes bostad, iförd uniform och med sin polishund. Han trängde sig in i lägenheten utan tillstånd, hotade kvinnan och hennes sambo med att gripa henne för bedrägeri och krävde tillbaka pengarna. Kvinnan betalade tillbaka 700 kronor kontant.

När hon senare ifrågasatte hans agerande i telefon gjorde polismannen nya sökningar i polisens IT-system och upprättade en falsk narkotikaanmälan samt en påhittad husrannsakansrapport.

Hovrätten för Västra Sverige slår fast att handlingarna var osanna och tillkommit ”för att dölja vad det verkliga syftet var”.

– Det var ingen tvekan om att han var där med anledning av det köp han hade gjort, sade kvinnan i förhör enligt domen.

Polisen, som förnekade brott och hävdade att han känt ”en stark cannabislukt”, ansågs av rätten ha lämnat en ”märklig och tillrättalagd” förklaring.

Hovrätten ändrar tingsrättens friande dom och dömer mannen för grovt tjänstefel till villkorlig dom. Han ska betala 15.000 kronor i skadestånd vardera till kvinnan och hennes sambo – och väntas nu skiljas från sin anställning som polis.

Två poliskollegor lämnade vittnesmål till den åtalade polisens fördel, men hovrätten fäste inte något avseende vid deras inte speciellt trovärdiga uppgifter.

Den ene kollegan uppgav att den åtalade polisen kontaktat honom samma dag och bett om hjälp med ett påstått narkotikatillslag. Den andre berättade att polisen ringt och frågat om han kunde ta pengar i beslag.

Ingen av dem kunde dock säga när samtalen ägde rum eller hur ingripandet faktiskt gick till – något som hovrätten lyfte fram som skäl till att deras vittnesmål inte var mycket att hänga i julgranen ur trovärdighetshänseende.