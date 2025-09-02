AMS ip-kontroll: 4.000 lyfter a-kassa från utlandet

När en arbetssökande loggar in på ”Mina sidor” för att söka bidrag registreras IP-numret. Om det visar sig komma från ett annat land flaggas det som misstänkt.

Sedan starten i somras har myndigheten hittat omkring 4.000 personer som lyfter a-kassa i utlandet.

– Det är ett sätt att motverka risken för felaktiga utbetalningar. Vi pratar om personer som befinner sig utomlands fast de borde vara i Sverige och söka arbete eller delta i arbetsmarknadspolitiska program, säger Andreas Malmgren, verksamhetscontroller på Arbetsförmedlingen, till DN.

Ingen har ännu kontaktats, men från september kommer berörda personer att få förklara sig. För den som får A-kassa skickas en rapport vidare till arbetslöshetskassan.

Arbetsförmedlingen betonar att ingen ska bli av med ersättningen enbart på grund av IP-spårning. Uppgifterna ska ses som ett underlag.

Myndigheten har även tagit fram ett verktyg för att upptäcka VPN-tjänster, så att oskyldiga inte felaktigt pekas ut.