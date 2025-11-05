Stor polisinsats på Stegra i Boden

Publicerad 5 november 2025 kl 11.56

Inrikes. En omfattande myndighetsinsats pågår på stålverksbygget Stegra i Boden. Polisen, Arbetsmiljöverket och Skatteverket är på plats – och en polishelikopter övervakar området. Insatsen handlar enligt polisen om att motverka arbetslivskriminalitet.

Enligt Aftonbladet har runt 80 personer kontrollerats, och ett tiotal förts bort av polis. Det finns i nuläget inga misstankar om brott.

Insatsen uppges ledas av gränspolisen i region Nord och syftar till att granska underleverantörer och misstänkt illegal arbetskraft. Stegra är ett av Europas största byggprojekt med hundratals inblandade bolag, många utländska.

– Vi får låta den här dagen ha sin gång, säger företagets kommunikationschef Karin Hallstan till Aftonbladet.

Byggnads i Norrbotten välkomnar tillslaget.

– Vi ser positivt på att man gör den här typen av insats, säger ordföranden Joakim Lindholm.

Bakgrunden är uppgifter om en pressad ekonomi för Stegra och klagomål från utländska arbetare som inte fått ut sina löner.

