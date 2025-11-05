Här dansar DN:s "arbetslösa Anna" med sin arbetsgivare Magdalena Andersson

Reportaget publicerades på tisdagsmorgonen och berättade hur Anna Mosten sökt över 100 jobb och fått flytta hem till sina föräldrar.

– Jag har sökt inom alla sektorer: statligt, kommunalt och hos privata företag. Till slut sökte jag rena serviceyrken eftersom jag började bli desperat, men de tjänsterna fick jag inte heller, säger hon till DN.

Inlägget spreds av ledande socialdemokrater, däribland förre ministern Ardalan Shekarabi:

”Det här är en verklighet vars existens förnekas av statsministern. När tänker regeringen ta ungdomsarbetslösheten på allvar?” skrev han på X.

Enligt den ursprungliga texten hade Anna Mosten fått en provanställning i fyra månader, men utan att arbetsgivaren nämndes. Först på tisdagseftermiddagen uppdaterade DN artikeln med att anställningen gäller AiP Media, som ägs av Socialdemokraterna.

Uppgiften uppmärksammades först av Moderaternas politiska sakkunniga Susanna Silfverskiöld på X. Hon påpekade att AiP är ett dotterbolag till Socialdemokraterna och har samma adress som partiets huvudkontor på Sveavägen 68 i Stockholm. Hon noterade också att DN:s bilder visar att intervjun gjordes på AiP:s kontor, där partiets logotyp syns i hissen.

AIP Media som är ett dotterbolag till Socialdemokraterna, är skrivet på adressen Sveavägen 68 – samma adress som Socialdemokraternas huvudkontor.



AIP Media som är ett dotterbolag till Socialdemokraterna, är skrivet på adressen Sveavägen 68 – samma adress som Socialdemokraternas huvudkontor.

Det är alltså där hon som DN beskriver som arbetslösa "Anna 28 år" jobbar. Och det tycks även vara där bilderna för intervjun tagits.

På Linkedin framgår att Mosten arbetar på AiP Media Produktion AB sedan oktober 2025. Hon uppger att hon är redaktör.

Hon har även medverkat i Tiktok-klipp där hon dansar med Magdalena Andersson. Videon har senare tagits ner, skriver Bulletin.

Reaktionerna på publiceringen har inte låtit vänta på sig. På X skriver Sverigedemokraten Tobias Andersson:

”Märkligt att beskylla regeringen för att ens egen personal inte haft en trygg anställning eller tillräcklig lön.”

SvD-skribenten Fredrik Johansson kommenterar:

”Att jobba på AiP Media är onekligen ett öde man inte önskar någon. Men är man då verkligen arbetslös? Extremt pinsamt för DN om det stämmer.”

AiP:s verksamhet har tidigare jämförts med trollfabriker, och Aftonbladet har beskrivit hur kanalen drivit anonyma konton.