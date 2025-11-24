© Regeringskansliet/European Union
 

Dousa och Forssell på hemligt besök i Syrien – ska träffa terrorpresidenten

Utrikes. Biståndsminister Benjamin Dousa (M) och migrationsminister Johan Forssell (M) har i smyg rest till Syrien för möten med det nya jihadiststyret i landet – inklusive ledaren Ahmed al-Sharaa.
"Regeringen vill använda möjligheten som det nya styret kan innebära för att landet ska få en fredlig och demokratisk utveckling", skriver ministrarna i en kommentar till SVT.

Besöket är det första på ministernivå från Sverige sedan Bashar al-Assad störtades, och syftet uppges vara att stärka kontakterna med det nya styret och öka återvändandet från Sverige till Syrien.

De båda ministrarna landade enligt Expressen i Libanons huvudstad Beirut på söndagskvällen, där de togs emot av libanesiska myndighetspersoner på flygplatsen. Man har från "den svenska sidan varit mån om att hålla besöket hemligt", enligt tidningen.

Efter en övernattning i Beirut reste delegationen in i Syrien på måndagsmorgonen. Den svenska gruppen består enligt tidningen av ett 15-tal personer, däribland medarbetare till ministrarna samt personal från svenska ambassaden och Säkerhetspolisen.

Expressen uppger att svenska Säpo-personer varit inne i Syrien tidigare under veckan för att göra en säkerhetsbedömning inför resan. Delegationen färdas i sex fordon från en annan ambassad än den svenska, av säkerhetsskäl. Enligt uppgifter från svensk sida har man velat hålla besöket hemligt.

Under måndagen ska Forssell och Dousa enligt Utrikesdepartementet bland annat träffa Syriens interimpresident Ahmed al-Sharaa och utrikesminister Asaad al-Shaibani. Ahmed al-Sharaa beskrivs som tidigare medlem i terrorgrupperna al-Qaida och IS och var vid störtandet av Assad ledare för den jihadistiska milisen Hayat Tahrir al-Sham.

Läget i landet är fortfarande så instabilt att UD avråder från alla resor till Syrien.

I en skriftlig kommentar till SVT framhåller ministrarna att regeringen ser politiska möjligheter efter regimskiftet.

"Det har snart gått ett år sedan Assadregimen föll. Regeringen vill använda möjligheten som det nya styret kan innebära för att landet ska få en fredlig och demokratisk utveckling", skriver ministrarna i en gemensam kommentar.

"Ett svenskt intresse är även att öka återvändandet till Syrien, särskilt när det gäller personer dömda för brott. För regeringen är det därför centralt att vara på plats för att bättre förstå landets utmaningar och möjligheter", skriver ministrarna också.

