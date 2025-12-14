© flickr/News Oresund
 

Hemligt "sjukdomsfall" bakom spårvagnsolyckan i Göteborg

Publicerad 14 december 2025 kl 10.51

Inrikes. Tre allvarliga olyckor där spårvagns- och bussförare påstår sig ha drabbats av en plötslig okänd sjukdom har inträffat på kort tid. Nu avskrivs även bussolyckan på Avenyn i Göteborg med denna motivering.

Förutom olyckan på Avenyn körde en spårvagn in i en butik i oktober 2024 och i november inträffade den allvarliga olyckan i Stockholm där en buss körde in i en hållplats och tre personer omkom.

Vid olyckorna uppger sig föraren ha blivit svårt sjuk och förlorat medvetandet, och att det gått så snabbt att han inte hunnit släppa gaspedalen eller motsvarande utrustning.

På spårvagnen i Göteborg finns i handkontrollen och fotpedalen ett dödmansgrepp som måste vara aktiverat för att man ska kunna köra.

Enligt den nya utredningen tyder allt på att säkerhetsgreppet varit aktiverat hela tiden ”och på så sätt inte haft förväntad funktion att ha stannat vagnen”, uppger SVT.

Ändå läggs nu förundersökningen ned.

– Utifrån våra förhör med spårvagnsföraren och de läkarbesök som gjorts ser vi att det rör sig om ett akut sjukdomsfall som lett till olyckan, säger Catharina Lidén Gustring förundersökningsledare.

Vilken sjukdom det skulle vara som orsakat olyckan hölls dock hemligt, med hänvisning till gärningsmannens integritet. Det framgår heller inte om det är en psykisk eller somatisk sjukdom.

I veckan höll Göteborgs spårvägar en presentation av sin utredning av olyckan och även statens haverikommission utreder händelsen. Även denna presentation hemlighöll dock orsaken till olyckan, med hänvisning till gärningsmannens integritet.

