Bianca-iraniern vill bli raderad från blogg

Bloggaren Pettersson uppger att han den 12 december mottog ett mejl från Fabian Sköldhamn, dömd till fem månaders fängelse för olaga förföljelse av Bianca Ingrosso. I mejlet kräver Sköldhamn att namn och bild omedelbart tas bort med hänvisning till GDPR.

”Begär att ni genast tar bort mitt namn (Fabian Sköldhamn) och bild från samtliga era plattformar enligt bestämmelserna i GDPR", skriver stalkern.

Sköldhamn skriver vidare att publicering av namn och bild kräver ett starkt allmänintresse och att rekvisiten enligt honom inte är uppfyllda.

Den 13 december skickades ett nytt mejl. Där anklagas bloggen för rasism och för att sakna utgivningsbevis, samt hotas med rättsliga åtgärder.

”Du får en sista chans att ta bort allt om mig därefter kommer jag stämma dig samt vidta rättsliga åtgärder gällande rasism.”

Pettersson meddelar i stället att han inte avser att radera publiceringarna och lägger till att Sköldhamn nyligen frigivits villkorligt efter att ha avtjänat två tredjedelar av straffet. Prövotiden löper till sommaren 2026.