Oklart om Handels brutit med "barbent bubbel" – där skolans snyggaste tjejer får träffa manliga makthavare

Officiellt bröt Handelshögskolan helt med BBB, som drivs av finansfeministen Barbro Ehnbom, redan 2022 efter att det framkommit att Jeffrey Epstein hade finansierat uppbyggnaden av verksamheten.

Men bilder tagna med dold kamera av ETC visade året därpå att skolans styrelseordförande Laurent Leksell – iförd "trenchcoat och svarta solglasögon" – fortfarande smög omkring på nätverkets fester på Hasselbacken i Stockholm.

En ung kvinna i bikini ska ha klätt inbjudningskorten till "barbent bubbel", där kvinnliga handelsstudenter, med klädkrav "kort kjol", fick träffa äldre herrar ur banksektorn, politiken och näringslivet.

Kvinnor vittnar anonymt i ETC om att systemet har fungerat och att kvinnor onekligen fått draghjälp i karriären via svenska makthavare som de träffat inom Epsteins feministiska karriärnätverk.

– Männen byggde upp deras karriärer och organisationer. Det är dynamiken med rika män som omger sig med unga tjejer, säger en av dem.

I nätverket ska bland annat sminkföretagaren Robert af Jochnick, 85, oligarken Marcus Wallenberg, 69, Handelshögskolans ordförande Laurent Leksell, 72, samt politikerna Leif Pagrotsky, 74, och Lars Leijonborg, 76, ingå enligt ETC. Enligt uppgifter till Fria Tider kan även den tidigare finansministern Pär Nuder (S), 62, knytas till nätverket.

Barbro Ehnbom säger till Expressen att hon inte känner till någon som skulle ha blivit utsatt för ofrivilliga närmanden eller blivit felaktigt behandlad.

– Alltså, om jag trodde att det var något som jag orsakat… eller vet om någonting som är snask, snusk eller rackartyg – jag vet inget. Jag vet inte någon på BBB som kommit till mig och sagt något. Ingen, säger hon.

En medlem i BBB:s Facebook-grupp säger till Expressen att BBB i dag i praktiken är lagt på is och att många av tjejerna med karriärer är rädda för uppmärksamheten. Flera har också tagit bort uppgifter i sina profiler på LinkedIn.

– Det är väldigt bråkigt. Och många är rädda för att bli ihopkopplade med det här, säger hon.

En annan kvinna runt nätverket uppger att många tidigt märkte att Barbro Ehnbom verkade välja ut attraktiva kvinnor snarare än de med bäst meriter.

– Vi reagerade på att hon var så sugen på att få in unga, snygga tjejer i sin organisation. Vi tyckte att det var konstigt när det skulle handla om ekonomi och ”best and brightest”, säger källan.

Idag är det oklart om Handelshögskolan brutit med BBB på riktigt den här gången. Efter Leksells besök i trenchcoat och svarta solglasögon 2023 uppgav det Wallenberg-finansierade lärosätets presstjänst följande till ETC:

"Vi har inga kommentarer på vilka gäster som Barbro Ehnbom haft på sina fester utan får hänvisa till berörda".

I veckan har man dock ändrat sig och bedyrar nu i Dagens Industri att man helt har brutit med nätverket.