Kaliumkarbonat är en av Vitrysslands största exportprodukter.

Vitryssland friger politiska fångar efter Trump-samtal

Publicerad 13 december 2025 kl 16.33

Utrikes. Vitrysslands president Aleksandr Lukasjenko har frigett 123 fångar, däribland Nobelpristagaren i fred Ales Bjaljatski och den ledande oppositionspolitikern Maria Kalesnikava, efter två dagars samtal i Minsk med företrädare för USA:s president Donald Trump, skriver Reuters.

I utbyte går USA med på att lätta sanktionerna mot vitrysk kaliumkarbonat, enligt uppgifter från Reuters.

Kaliumkarbonat är en viktig råvara inom gödsel- och kemiindustrin och Vitryssland är en av de stora globala producenterna. Lättnaderna i sanktionerna bedöms därför ge ett betydande ekonomiskt tillskott till landet.

Frigivningen är den största som Lukasjenko genomfört sedan Trumps administration tidigare i år inledde direkta kontakter med den auktoritäre ledaren, som länge varit isolerad av väst på grund av förtrycket av oppositionen och sitt nära samarbete med Rysslands president Vladimir Putin.

Ales Bjaljatski, som var en av mottagarna av Nobels fredspris 2022, har i decennier arbetat för politiska fångars möjligheter i Vitryssland. Han fängslades själv i juli 2021.

Bland de frigivna finns även Maria Kalesnikava, en av frontfigurerna i de massprotester som följde det omstridda presidentvalet 2020, samt Viktar Babaryka, som greps samma år när han förberedde sig för att utmana Lukasjenko i valet.

– Hon sa att hon är väldigt glad över att vara fri och att hon är tacksam mot USA och Trump för deras insatser i processen, säger Maria Kalesnikavas syster Tatsiana Khomich till tidningen The Guardian.

Det är ännu oklart vart de frigivna fångarna tar vägen. Vid tidigare frigivningar har politiska fångar ofta lämnat Belarus via Litauen.

