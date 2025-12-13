© PXHERE, flickr
 

Iran bombar regnmoln som vägrar regna

Publicerad 13 december 2025 kl 11.07

Utrikes. Irans elitstyrka Revolutionsgardet, IRGC, har genomfört en storskalig operation för att försöka få regnmoln att släppa ifrån sig nederbörd över det torkande landet.

Enligt ett skriftligt uttalande från IRGC har åtta så kallade molnsådds­bombningar genomförts över stora delar av Iran, från området ovanför Urmiasjön i nordväst till himlen över den torra centralprovinsen Yazd, rapporterar Press TV.

I uttalandet uppger IRGC att operationen planerats under flera dagar, där experter analyserat vädersystem för att identifiera moln som över huvud taget gick att påverka. Det rörde sig dessutom om kalla moln, vilket beskrivs som särskilt krävande, eftersom piloterna måste flyga djupt in i molnformationerna och utföra avancerade manövrar. Uppdraget genomfördes av erfarna piloter från gardets flyg- och rymdstyrka.

Att IRGC nu ger sig in i molnsådd är ovanligt och markerar, enligt uttalandet, ett led i styrkans uppdrag att bistå civila myndigheter med tekniska och vetenskapliga insatser.

Tajmingen är heller ingen slump. Iran befinner sig i en av sina värsta torkperioder på årtionden, med akut vattenbrist i flera storstäder, däribland Teheran. Myndigheterna har redan infört nattliga sänkningar av vattentrycket för att rädda vad som räddas kan i ledningsnäten.

I praktiken är metoden betydligt mindre effektiv än vad som krävs för att påverka vattenförsörjningen i ett helt land.

Forskning sammanställd av bland annat Världsmeteorologiska organisationen visar att tekniken i bästa fall kan öka nederbörden med några få procent under gynnsamma förhållanden, och då bara om det redan finns moln med rätt egenskaper. Den kan alltså inte skapa regn ur klarblå himmel, hur mycket man än flyger runt och sprider silverjodid.

