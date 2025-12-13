Ryska kvinnor gifter sig med män som ska till fronten – för att få änkepension

I ett reportage i den ryska tv-kanalen NTV beskrivs hur en kvinna gifter sig med en man som skickas till fronten i Ukraina.

När han dör ska hon enligt tv-kanalen ha tömt hans konto och fått fem miljoner rubel i ersättning. Därefter gifter hon sig med ännu en soldat.

I inslaget anklagar mödrar till soldaterna kvinnan för att ha gift sig enbart av ekonomiska skäl. Liknande berättelser har cirkulerat i ryska medier och sociala nätverk sedan i somras.

Den 2 december lämnades ett lagförslag till den ryska duman om att kriminalisera kvinnor som gifter sig för att få tillgång till sociala förmåner, enligt den statliga nyhetsbyrån Tass.