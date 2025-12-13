© NTV
En kvinna i NTV:s reportage gifte sig omedelbart med en ny soldat efter att hennes tidigare "make" dött vid fronten,.

Ryska kvinnor gifter sig med män som ska till fronten – för att få änkepension

Publicerad 13 december 2025 kl 13.16

Utrikes. Enligt statlig rysk tv gifter sig kvinnor med soldater för att få del av statliga ersättningar när männen dör i kriget i Ukraina. Nu vill politiker i Ryssland förbjuda vad de betraktar som skenäktenskap.

Dela artikeln

I ett reportage i den ryska tv-kanalen NTV beskrivs hur en kvinna gifter sig med en man som skickas till fronten i Ukraina.

När han dör ska hon enligt tv-kanalen ha tömt hans konto och fått fem miljoner rubel i ersättning. Därefter gifter hon sig med ännu en soldat.

I inslaget anklagar mödrar till soldaterna kvinnan för att ha gift sig enbart av ekonomiska skäl. Liknande berättelser har cirkulerat i ryska medier och sociala nätverk sedan i somras.

Den 2 december lämnades ett lagförslag till den ryska duman om att kriminalisera kvinnor som gifter sig för att få tillgång till sociala förmåner, enligt den statliga nyhetsbyrån Tass.

Ingvar Carlsson: Vi försökte stoppa invandringen 1989 – Ulf Kristersson med flera motarbetade oss

Tidigare S-statsministern tar bladet från munnen. Luciabeslutet stoppade inflödet – då krävde nuvarande M-ledarna "öppna gränser".0 Plus

Kungen markerar mot portningen av Åkesson

Kritiserar Nobelstiftelsens beteende mot SD-ledaren. "Man måste respektera demokratin i Sverige."0 Plus

Våldtäktsman orkade inte få mer stryk i fängelset – tog livet av sig

Kastade in handduken efter två år bakom galler. Dömde asylsökaren blev 33 år.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Zelenskyjs hemliga möten med FBI oroar – tros kräva ny amnesti för korruption

Allierades oro: Vill få behålla stödpengar på vift. Nu förhandlar USA:s brottsbekämpande myndigheter direkt med Zelenskys högsta höns.0 

Ekonominyheter

Husqvarna och ABU Garcia stänger i Sverige

"Beskedet är fruktansvärt".. Tufft för vanliga industrier i en tid av krig och bolån.0 

11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.