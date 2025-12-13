Ny tullavgift ska skydda Amazons marginaler

Finansminister Elisabeth Svantesson välkomnar beslutet och beskriver det som en stor seger efter långvarigt svenskt påverkansarbete. Regeringen har tidigare pekat på behovet av att stärka de europeiska e-handelsföretagens ställning mot aktörer utanför EU.

På ett möte i Bryssel beslutade finansministrarna att slopa regeln som gjort det möjligt att skicka paket tullfritt till EU om värdet understiger 150 euro. Försändelserna, som kallas av ringa värde, ska i fortsättningen förtullas på samma sätt som andra varor.

Enligt EU-kommissionen importerades 4,6 miljarder sådana paket under fjolåret. Mer än 90 procent kom från Kina, ofta via stora nätplattformar som Temu, Shein och Alibaba.

Beslutet ses som en tillfällig lösning i väntan på EU:s pågående tullreform. Den ska leda till en gemensam digital tullplattform med mer detaljerad kontroll, men väntas inte vara fullt införd förrän 2028.