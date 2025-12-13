© PXHERE
 

Ny tullavgift ska skydda Amazons marginaler

Publicerad 13 december 2025 kl 09.42

Inrikes. EU:s finansministrar har enats om att avskaffa tullfriheten för småköp som svenskar och andra EU-invånare hittills har kunnat göra direkt från Kina. Beslutet riktar sig främst mot den ökade konkurrensen som Amazon möter när konsumenter importerar direkt.

Finansminister Elisabeth Svantesson välkomnar beslutet och beskriver det som en stor seger efter långvarigt svenskt påverkansarbete. Regeringen har tidigare pekat på behovet av att stärka de europeiska e-handelsföretagens ställning mot aktörer utanför EU.

På ett möte i Bryssel beslutade finansministrarna att slopa regeln som gjort det möjligt att skicka paket tullfritt till EU om värdet understiger 150 euro. Försändelserna, som kallas av ringa värde, ska i fortsättningen förtullas på samma sätt som andra varor.

Enligt EU-kommissionen importerades 4,6 miljarder sådana paket under fjolåret. Mer än 90 procent kom från Kina, ofta via stora nätplattformar som Temu, Shein och Alibaba.

Beslutet ses som en tillfällig lösning i väntan på EU:s pågående tullreform. Den ska leda till en gemensam digital tullplattform med mer detaljerad kontroll, men väntas inte vara fullt införd förrän 2028.

