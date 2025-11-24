"Det fick negativa effekter på mångfalden": Handelshögskolan slopar krav på högskoleprov

För att komma åt det man uppfattade som glädjebetyg på vissa gymnasieskolor införde Handelshögskolan inför årets antagning ett nytt behörighetskrav.

Utöver toppbetyg från gymnasiet krävdes resultat på minst 1,25 på högskoleprovet.

Men när Universitets- och högskolerådet (UHR) granskat utfallet visar det sig att andelen antagna kvinnor har minskat från 39 procent till 29 procent.

– Det fick negativa effekter på mångfalden. Vi tar nu bort kravet på högskoleprov inför hösten 2026, säger Lars Strannegård, rektor på Handelshögskolan, till SVT Nyheter.

Han framhåller att skolan från början inte litade fullt ut på gymnasiebetygen, mot bakgrund av de upplevda problemen med betygsinflation.

– Då vi inte fullt ut litade på gymnasiebetygen ville vi "kontrollbesiktiga" dem, säger Lars Strannegård.

Inför höstterminen 2026 kommer Handelshögskolan därför enbart att använda betyg som urvalsinstrument. Samtidigt görs en större översyn av hela antagningsmodellen.