Det hände med Cecilia Malmström

Bakgrunden är Malmströms medverkan vid en konferens i Finland, där hon presenterades som före detta EU-kommissionär.

Kasselstrand menar att bilden blev ofullständig eftersom hennes nuvarande engagemang i flera internationella tankesmedjor och organisationer inte lyftes fram.

I granskningen pekar han på att Malmström är knuten till bland annat Trilateral Commission, European Council on Foreign Relations, World Economic Forum, Peterson Institute for International Economics och Migration Policy Institute.

Enligt Kasselstrand har flera av dessa organisationer omfattande internationell – i synnerhet amerikansk – finansiering.

Visste du att många svenska politiker blir globala lobbyister efter avslutad tjänst, och att de ofta får amerikansk finansiering?



I dagens film granskar jag Sveriges f.d. EU-kommissionär Cecilia Malmström och de organisationer som hon numera har uppdrag för.



Hon syns… pic.twitter.com/ZfcSgA9Cly — Gustav Kasselstrand (AFS) (@gustavkassel) February 14, 2026

Kasselstrand ifrågasätter att Malmström i debatter framträder som oberoende expert samtidigt som hon har uppdrag i vad han kallar inflytelserika globala nätverk. Han menar att detta är ett exempel på hur ”svängdörren” mellan politik och lobbyverksamhet fungerar på EU-nivå.

Malmström har i samband med konferensen argumenterat för ett starkare och mer integrerat EU där hon kallar sig "federalist". Men hon vill ha ett fortsatt stöd till Ukraina och en fördjupad så kallad grön omställning.

Kasselstrand ser detta som uttryck för en även i verkligheten federalistisk linje och hävdar att den politiska eliten driver en utveckling som saknar folkligt stöd.