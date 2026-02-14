© AFS
 

Det hände med Cecilia Malmström

Publicerad 14 februari 2026 kl 11.52

Inrikes. AFS:s partiledare Gustav Kasselstrand uppger att han har granskat tidigare EU-kommissionären Cecilia Malmström och hennes internationella uppdrag efter tiden i Bryssel. Enligt Kasselstrand visar genomgången hur hon snabbt gått vidare till globala lobbystrukturer med starka band till USA.

Bakgrunden är Malmströms medverkan vid en konferens i Finland, där hon presenterades som före detta EU-kommissionär.

Kasselstrand menar att bilden blev ofullständig eftersom hennes nuvarande engagemang i flera internationella tankesmedjor och organisationer inte lyftes fram.

I granskningen pekar han på att Malmström är knuten till bland annat Trilateral Commission, European Council on Foreign Relations, World Economic Forum, Peterson Institute for International Economics och Migration Policy Institute.

Enligt Kasselstrand har flera av dessa organisationer omfattande internationell – i synnerhet amerikansk – finansiering.

Kasselstrand ifrågasätter att Malmström i debatter framträder som oberoende expert samtidigt som hon har uppdrag i vad han kallar inflytelserika globala nätverk. Han menar att detta är ett exempel på hur ”svängdörren” mellan politik och lobbyverksamhet fungerar på EU-nivå.

Malmström har i samband med konferensen argumenterat för ett starkare och mer integrerat EU där hon kallar sig "federalist". Men hon vill ha ett fortsatt stöd till Ukraina och en fördjupad så kallad grön omställning.

Kasselstrand ser detta som uttryck för en även i verkligheten federalistisk linje och hävdar att den politiska eliten driver en utveckling som saknar folkligt stöd.

