Fyra åtalas för att ha kritiserat regeringen

Händelsen inträffade när Bohlin lämnade riksdagen och ministern filmade själv situationen och publicerade klippet i sociala medier.

Enligt åklagaren ska tre män och en kvinna ha agerat tillsammans och i samförstånd för att kritisera ministern. De åtalas därför för ofredande genom "störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande".

Åklagaren menar att de åtalade kallade Bohlin för ”barnamördare” med hänvisning till hans uttalade stöd för Israel under landets kontroversiella utplåning av tiotusentals människor i Gaza.

De fyra nekar till brott.