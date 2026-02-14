Svensk "AI-advokat" värd 54 miljarder

Enligt uppgifterna kan värderingen landa på så mycket som 6 miljarder dollar. Det är betydligt högre än de cirka 4 miljarder dollar som tidigare nämnts i internationella medier tidigare i veckan – och mer än tre gånger så högt som vid bolagets senaste kapitalrunda i oktober.

Hur stort kapitaltillskottet blir är ännu inte känt. Däremot uppges en av Legoras befintliga ägare leda rundan.

Legora, som grundades 2023 och har sitt moderbolag registrerat i USA, utvecklar AI-verktyg för advokatbyråer och juridiska verksamheter.

En värdering på upp till 54 miljarder kronor skulle göra Legora till ett av Sveriges högst värderade onoterade teknikbolag.

Endast AI-bolaget Lovable, som utvecklar verktyg för att skapa appar och webbplatser, har nyligen rapporterats ha en högre värdering, omkring 61 miljarder kronor efter en runda i december.