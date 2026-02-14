© FT BILD
 

Katja Nyberg nekar till brott: "Inte tagit kokain eller kört rattfull"

Publicerad 14 februari 2026 kl 10.42

Inrikes. SD:s sparkade rättspolitiska talesperson Katja Nyberg nekar till att ha kört rattfull eller använt kokain. I en mycket inställsam intervju med Kvartal kommenterar den tidigare polisen den pågående förundersökningen mot henne utan att ge ett enda besked i sak.

– På min advokats rekommendation så kommer jag inte kunna gå in på de detaljerna som handlar om just själva rättsprocessen, säger Katja Nyberg till Kvartal.

Hon uppger att hon vill "respektera förundersökningssekretessen" och att hon därför avstår från att kommentera händelseförloppet.

– Jag respekterar rättsprocessen och jag lyssnar på vad min advokat säger, säger hon i intervjun.

Transportstyrelsen har återkallat hennes körkort tills vidare efter att blodprov visat spår av narkotika. Nyberg menar att det rör sig om en så kallad metabolit och inte en aktiv substans.

Hon reagerar också på att beslutet anger att hon haft 0,12 promille alkohol i blodet, vilket är långt under gränsen för rattfylla.

På frågan om hon använt kokain svarar hon bestämt:

– Jag har inte tagit någon kokain.

Hon framhåller att bruk av narkotika är kriminaliserat i Sverige och att en metabolit kan innebära misstanke om ringa narkotikabrott.

Nyberg riktar även kritik mot hur uppgifter nått medierna under pågående förundersökning och menar att vissa uppgifter hon tagit del av via media inte stämmer.

Hon beskriver situationen som svår för henne och familjen och säger att hon kommer att återkomma med sin version när rättsprocessen tillåter det.

