Liberalernas vädjan till taktikröstarna – på alla hjärtans dag

I Sverige förekommer så kallad taktikröstning. Det innebär att väljare som i grunden föredrar ett visst parti i stället röstar på ett närliggande parti som bedöms ha större risk att inte klara riksdagsspärren.

Syftet är i regel att tillgodose sitt ekonomiska intresse av att en viss regering bildas efter valet, och partier som hotas av spärren har därför mycket att vinna på att uppmärksamma andra partiers väljare på hur dåliga de är.

På lördagsmorgonen publicerade Liberalerna en mer eller mindre öppen vädjan till "taktikröstarna" i inlägg på plattformen X:

"Är du riksdagsspärren? För vi kan inte sluta tänka på dig! 🥰", skrev partiet.

Bakgrunden är att Liberalerna i flera opinionsmätningar fått runt 1,5 procent väljarstöd, medan det för att ta plats i riksdagen krävs minst fyra procent av rösterna.

För att locka ekonomiska taktikröster krävs dock ett stöd ganska nära spärren, eftersom den svenske taktikröstarens "taktik" är att rädda exempelvis Tidö-partierna från att drabbas av "bortkastade" röster.

När man istället ligger närmare 0 procent än 4 procent, som Liberalerna gör, är det hög risk att taktikröstaren förstår att det är hans egen "taktikröst" som löper högst risk att bli just bortkastad.

Ett svenskt parti kan därför snabbt sjunka till 0 procent när taktikröstarna ger upp.

Under kvällen hade Liberalernas inlägg fått över 39.000 visningar och i kommentarsfältet möttes partiet av flera ironiska svar.

"Är du riksdagsspärren? För L har svårt att komma över dig", lydde ett.

En annan skrev:

"Jag är riksdagsspärren. Jag har varit i kontakt med åklagarmyndigheten och ansökt om särskilt utvidgat kontaktförbud."